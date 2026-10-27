Paraguay necesita un ente regulador independiente del sector eléctrico, señala experto

Para atraer al sector privado mediante leyes de fuentes renovables, el país requiere un “mercado con reglas transparentes”, confiables y con independencia en la toma de decisiones regulatorias, según detalló Victorio Oxilia, experto en el sector energético.

Actualmente, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) establece casi la totalidad de las reglas de funcionamiento del sector y según Oxilia, la ANDE opera como “juez y parte” del mercado eléctrico nacional.

A su criterio, esta situación resta confianza a los inversores que buscan participar en la generación de energía, una situación incluso necesaria para garantizar condiciones a futuro.

“En este momento, quien establece la mayor parte de las reglas de funcionamiento del sector eléctrico, para no decir prácticamente el 100%, es la ANDE. Es la empresa que, en este caso, sería juez y parte. Eso no da confianza a nadie”, sostuvo.

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Ente regulador es necesario

Por este motivo, el académico resaltó la necesidad de crear un ente regulador del sector energético, pero este organismo debe ser estrictamente técnico e independiente de los agentes del mercado.

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Respecto al funcionamiento futuro del ente regulador frente a Itaipú Binacional, el académico explicó que la ANDE representa al Estado paraguayo en la entidad y posee facultades de supervisión y aprobación documental.

Con esto, cuando se cree la agencia reguladora, la ANDE estará obligada por ley a proveer la información requerida, una situación que se asemejaría al lado brasileño de la hidroeléctrica.

“La transparencia, el acceso a la información es fundamental. Porque si no se genera una discriminación en el acceso a la información que puede generar distorsiones del mercado”, precisó.

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Arquitectura del sector eléctrico

Alberto Acosta Garbarino, presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende, organizadora del conversatorio La Arquitectura del Sector Eléctrico del Brasil yel Rol del Ente Regulador), resaltó la relevancia de analizar el modelo eléctrico brasileño y el rol de su ente regulador, en medio de debates locales para reformar el sector.

Por su parte, el experto brasileño João Carlos Mello detalló que las reformas en Brasil se iniciaron en 1995 ante la falta de inversiones requeridas para acompañar el crecimiento económico. Según el especialista, la clave del éxito del modelo brasileño se dio al separar la gestión política del gobierno de la estructura de Estado, creando instituciones permanentes como el ente regulador, el operador y el planificador.

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