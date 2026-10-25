Más emblemas privados suben el diésel: ¿qué hará Petropar?

Más emblemas privados se van sumando a la sexta suba de precios del gasoil en el mercado local. Petrobras ajustó sus cotizaciones desde este fin de semana, sumándose a los incrementos ya implementados por otras empresas, como Petromax y Enex, según se pudo corroborar en un recorrido de ABC.

En tanto, Shell, Copetrol, Petrochaco, Compasa y Energy comunicaron a sus operadores que realizarán nuevos reajustes desde este lunes 26 de octubre.

Los aumentos rondan entre G. 500 y G. 600 por litro, principalmente en las distintas variedades del diésel, cuyo precio acumula un incremento de hasta G. 3.240 por litro en lo que va de 2026 en los emblemas privados, con efectos sobre los costos de transporte y el resto de la economía.

Según los carteles de precios de los servicentros, el diésel común tipo III pasó a costar G. 9.490 por litro, mientras que el diésel premium llegó a G. 11.490. Los precios de las naftas se mantienen sin variaciones, debido a que los valores internacionales no subieron al mismo ritmo del diésel.

Lea más: Sexta suba del gasoil: conozca qué emblemas ya aumentaron y cuáles subirán el lunes

Suba de precios del gasoíl: ¿Qué hará Petropar?

Consultado sobre la posibilidad de una nueva suba en los precios de Petróleos Paraguayos (Petropar), su presidente, William Wilka, señaló que todavía evalúa los costos de reposición para determinar si puede postergar la medida. En el sector se maneja que la estatal subiría sus precios desde el lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos tratando de estirar”, respondió al ser consultado sobre una eventual suba desde esta semana. Agregó que aún analiza los valores que está recibiendo para determinar si existe margen para seguir conteniendo los precios.

Cuando se le insistió si la estatal aplicará subas desde mañana lunes como se está manejando en el sector, respondió: “Vamos a ver, estoy aún evaluando de acuerdo a lo que estoy recibiendo y ver si nos da más oxígeno para estirar, pero, como te comenté, no hay secreto, está complicado”, expresó.

Lea más: Combustibles: así evolucionaron los precios en los últimos seis años en Paraguay

A nivel internacional subió más que en el mercado local

Wilka explicó que, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente hasta el sábado, la cotización internacional del diésel aumentó un 103%, equivalente a G. 3.642 por litro, según sus cálculos. Indicó que el mercado cerró el sábado en US$ 1.255 por metro cúbico y que, al momento de la entrevista, la cotización ya había subido a US$ 1.273 por metro cúbico.

Wilka también admitió que el titular de la estatal sostuvo que los reajustes aplicados hasta ahora no acompañaron en su totalidad el encarecimiento internacional del combustible.

Según detalló, desde el inicio del conflicto bélico hasta el último aumento de Petropar, el precio del diésel comercializado por la empresa subió G. 2.535 por litro. Al comparar ese ajuste con el incremento de G. 3.642 por litro que calculó para la cotización internacional, estimó una diferencia pendiente de aproximadamente G. 1.100 por litro.

“Es por ello que los ajustes se van dando en forma gradual, acompañando el mercado en un 30% menos”, explicó Wilka, en referencia a la diferencia que todavía existe entre los precios de la estatal y la evolución de los costos internacionales.

El encarecimiento del combustible se produce en medio de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que mantiene bajo presión las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo.

Wilka defendió la política de precios de la petrolera y sostuvo que Petropar continúa entre las empresas que más contienen los valores en el mercado nacional. “Acordate que seguimos siendo los que más tratamos de aguantar y los que somos más baratos en el mercado nacional”, manifestó.

Lea más: Gasoil ya subió hasta 43,8%: ¿cómo afecta el encarecimiento de este combustible que mueve la economía?

Impacto en la economía

El diésel común o gasoil tipo III tiene un peso importante en la estructura de costos de la economía paraguaya por su utilización en el transporte de cargas y pasajeros, la producción agropecuaria y otras actividades.

Por eso, cada aumento no solo afecta a los consumidores que cargan combustible, sino que también puede trasladarse a los costos de transporte y distribución de productos y, eventualmente, a los precios finales que pagan los consumidores.