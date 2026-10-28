Transporte público: empresarios exigen pago de deudas y actualización mensual de tarifas

El ingeniero Andrés Mallada, asesor técnico de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), exigió al Viceministerio de Transporte (VMT) el pago inmediato de las deudas acumuladas con las empresas del sector.

Mallada cuestionó la gestión del ente regulador y sostuvo que las empresas ya no pueden continuar financiando el funcionamiento del sistema mientras esperan el cumplimiento de los compromisos económicos del Estado.

“El sector empresarial del transporte público ya no puede seguir subsidiando un sistema que agoniza por la falta de la gestión que le corresponda al ente regulador que usted dirige”, sostuvo, dirigiéndose al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

“Le exigimos al Viceministerio de Transporte la cancelación inmediata de todas las deudas acumuladas con las empresas inmediatamente. Absolutamente toda la continuidad del servicio y el sustento de miles de familias dependen de que el Estado cumpla con sus compromisos financieros para que le pueda ofrecer vida digna”, agregó.

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Empresarios piden actualizar mensualmente la tarifa

Otro de los reclamos del asesor técnico de Ucetrama apunta al mecanismo de cálculo de la tarifa del transporte público. Mallada planteó abandonar la revisión semestral y establecer una actualización mensual que permita responder con mayor rapidez las variaciones de los costos operativos.

El representante empresarial argumentó que esperar seis meses para ajustar la tarifa afecta la previsibilidad financiera de las empresas, especialmente ante las fluctuaciones del precio del gasoíl y la inflación.

“La realidad económica actual exige inmediatez, no burocracia. Exigimos que el cálculo de la tarifa se realice de forma mensual, dejando de lado el cálculo semestral. Esperar seis meses para ajustar los costos operativos destruye la previsibilidad financiera ante la inflación y la fluctuación constante y también descontrolada, principalmente del gasoíl”, refirió.

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Advierten sobre el riesgo para la continuidad del servicio

El asesor técnico insistió en que la falta de respuestas a los reclamos financieros podría profundizar las dificultades del sistema de transporte público. En ese contexto, responsabilizó a la situación económica que atraviesan las empresas por un eventual cese de las operaciones.

“El tiempo de la promesa terminó. Si el transporte se detiene, será por la asfixia económica a la que nos someten, a la que someten A las empresas. Cumpla con las deudas y actualice la tarifa mes a mes. Exigimos solución inmediata, principalmente para el ciudadano o ciudadana de transporte”, mencionó.