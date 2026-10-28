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Política
28 de octubre de 2026 - 16:47

Senadores neopeñistas truncan informes sobre Ueno y el grupo Vázquez

Santiago Peña en traje oscuro gesticulando tras un podio, en fondo un edificio con nombre 'Ueno Bank' .
El presidente Santiago Peña. (Foto ilustrativa elaborada con IA).

El Senado postergó nuevamente pedidos de informe sobre los nexos estatales de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, en medio de la consolidación del respaldo de Santiago Peña. Múltiples proyectos de la oposición quedaron sin tratamiento.

Por ABC Color
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No solo el escándalo de la senadora oficialista Zenaida Delgado hizo que el pleno de la Cámara de Senadores abandonara la sesión. La falta de quorum también responde a una estrategia para evitar el tratamiento de los numerosos pedidos de informes sobre Ueno Bank y las firmas ligadas al grupo Vázquez, conglomerado al que el presidente de la República, Santiago Peña, estuvo vinculado hasta que se vio forzado a vender sus acciones.

Lea más: Gremios y asegurados: “No vamos a descansar” hasta que IPS retire sus fondos de Ueno

¿Por qué el Senado postergó los pedidos de informes sobre Ueno Bank?

Antes de la crisis interna en Honor Colorado, Horacio Cartes había ordenado a los senadores de su movimiento aprobar los pedidos de informes sobre la acaparación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank y la forma en que el Banco Central del Paraguay (BCP) la permitió.

La torre de Ueno; el Edificio Facundo Insfrán de jubilaciones del IPS y la sede del BCP.
La torre de Ueno; el Edificio Facundo Insfrán de jubilaciones del IPS y la sede del BCP.

El cambio de postura del cartismo y el ascenso de los senadores “neopeñistas”

Ahora, con un liderazgo debilitado en la bancada “cartista”, los senadores “neopeñistas” impiden cualquier indagación sobre el tema. Justamente, el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) presentó cinco pedidos de informes al Banco Central del Paraguay (BCP), al Instituto de Previsión Social (IPS), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) para obtener datos sobre las empresas vinculadas a Ueno y al grupo Vázquez.

¿Qué instituciones estatales debían entregar datos sobre el grupo empresarial?

Asimismo, el legislador opositor exigía tratar proyectos para reiterar pedidos de informes al IPS sobre movimientos bancarios y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Federico Miguel Vázquez, del Grupo Vázquez, habla al oído al presidente Santiago Peña.
Federico Miguel Vázquez, del Grupo Vázquez, habla al oído al presidente Santiago Peña.

El listado completo de las empresas vinculadas al grupo Vázquez y Ueno

En sus pedidos de informes, Filizzola pidió datos a los entes estatales de las siguientes empresas.

  • Grupo Vázquez S.A.E.
  • U Paraguay S.A.
  • Ueno Bank S.A.
  • Ueno Seguros S.A.
  • Ueno Casa de Bolsa S.A.
  • Ueno Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.
  • ITTI S.A.E.C.A.
  • Red Digital S.A. (Wepa)
  • Red Digital de Procesamiento S.A. (Upay)
  • Oniria S.A.
  • Ueno Holding S.A.E.C.A. (ex Credicentro)
  • J. Fleischman S.A.E.C.A.
  • IDL / Impresión Distribución y Logística S.A.
  • Vinanzas S.A.
  • Solución Efectiva S.A.
  • Office Design S.R.L.
  • 23 Sports Marketing S.A.
  • Sports Lab E.A.S.
  • IOIO S.A.E.C.A.
  • Terravaz S.A.E.
  • Budapest S.A.
  • V Media S.A.
  • Mowi S.A.
  • Grupo M S.A. (Pagopar)
  • Grupo Hendy S.A. (Hendyla / U Market)
  • Tuiu S.A.
  • Franede S.A. (Hotel Alula)
  • Aime S.A. Corredora de Seguros
  • Technoma S.A.
  • Factopar S.A.
  • Nubicom Paraguay S.A.
  • Radice S.A.E.C.A.
  • Texin S.A.E.
  • Parque Isla de Francia S.A.
  • BIC S.A.

Se desconoce si el pleno, de mayoría “oficialista” pero ya no “cartista” volverá a incluir el tratamiento en la siguiente sesión o si forzarán una aprobación modificando puntos molestos para el grupo Ueno.

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