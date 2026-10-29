Petropar recibió una sola oferta para la compra de combustible de aviación

Finalmente, tras 12 prórrogas, Petróleos Paraguayos (Petropar) recibió ayer una sola oferta en la Subasta a la Baja Electrónica Internacional Nº 14/26, identificada con el ID DNCP Nº 484812, para la compra de combustible de aviación.

La propuesta fue presentada por la firma de origen estadounidense Novum Energy Trading Corp., por un monto de US$ 15.799.992. En el acta de apertura de ofertas, el monto aparece en guaraníes, por lo que se trataría de un error de tipeo ya que el presupuesto se previó en la moneda norteamerica. Consultamos al respecto al titular de Petropar, William Wilka, pero no tuvimos respuestas al cierre de esta edición.

El proceso, que sufrió sucesivas postergaciones y modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), contempló un presupuesto de referencia de US$ 22,8 millones y un volumen máximo de 21.420 metros cúbicos de combustible aeronáutico, por lo que se presume que la empresa no ofertó por todos los ítems. En la estatal nadie da explicaciones al respecto.

Vale recordar que, tras los cambios introducidos mediante la Adenda Nº 05, la licitación quedó dividida en 16 ítems, con diferentes productos y condiciones de entrega. Los primeros 12 corresponden a la modalidad DDP (Delivered Duty Paid), en la que el proveedor asume los costos y las responsabilidades hasta el destino acordado, incluidos los trámites y derechos de importación. Los cuatro restantes se rigen por la modalidad DAP (Delivered at Place), que obliga al proveedor a transportar la mercadería hasta el lugar convenido, mientras que el comprador se encarga de los trámites y derechos de importación.

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Por el monto ofertado, al parecer Novum Energy cotizó exclusivamente los 12 ítems bajo la modalidad DDP, o incluso por menos ítems. De ofertar por los 12 ítems, su propuesta se ubicaría un 7,36% por debajo del presupuesto de referencia de ese paquete. No obstante, este cálculo se conocerá cuando se de a conocer los ítems por lo que ofertó la empresa.

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La propuesta fue acompañada por una garantía bancaria de US$ 1 millón, emitida por Sudameris Bank SAECA, con una vigencia de 125 días. Esta garantía también figura en guaraníes en el acta, cuando claramente debía expresarse en dólares.

Una licitación dividida en 16 ítems

Tras la reestructuración introducida mediante la Adenda Nº 05, Petropar dividió el llamado en 16 ítems, diferenciados por producto, punto de entrega y modalidad logística.

El presupuesto de referencia establecido en el Dictamen DOC N.º 206/2026 de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) contempla dos paquetes. El primero corresponde a los ítems 1 al 12, bajo la modalidad DDP, con un presupuesto estimado de US$ 17.056.448,28.

El segundo paquete comprende los ítems 13 al 16, bajo la modalidad DAP, con un presupuesto de referencia de US$ 5.750.101,20.

Si la única oferente no presentó cotizaciones para los cuatro ítems DAP, estos quedarían sin ofertas y podrían ser declarados desiertos, conforme al resultado del procedimiento y a la evaluación correspondiente. En ese escenario, Petropar tendría que analizar cómo cubrir esas necesidades mediante otro procedimiento de contratación.

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La oferta, frente al presupuesto

Si se confirma que los US$ 15,79 millones corresponden exclusivamente a los 12 ítems DDP, la diferencia respecto del presupuesto de referencia de ese paquete sería de US$ 1.256.456, equivalente a una reducción del 7,36%.

Sin embargo, la comparación exacta se podrá realizar hasta conocer el detalle de los ítems cotizados y los precios unitarios ofertados. El monto global, por sí solo, no permite establecer si la propuesta cubre la totalidad de los productos y las cantidades previstas para esa modalidad.

De US$ 24,3 millones a US$ 12,7 millones y luego a US$ 22,8 millones

Desde julio de 2026, la licitación sufrió varias modificaciones presupuestarias y técnicas, además de 12 prórrogas. El llamado pasó de un presupuesto de US$ 24,3 millones por 20.000 metros cúbicos a US$ 12,7 millones por 8.400 metros cúbicos en setiembre. Finalmente, la Adenda N.º 05 elevó el volumen a 21.420 metros cúbicos y el presupuesto a US$ 22,8 millones, con 16 ítems bajo las modalidades DDP y DAP.

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El contrato contempla el transporte y la descarga del combustible mediante camiones cisterna de 35.000 litros en aeropuertos, instalaciones militares y terminales, pero no incluye camiones abastecedores ni servicios de carga directa a los aviones (into-plane). Por tanto, aún debe aclararse cómo se concretará el suministro a las aeronaves comerciales.

La propia UOC reconoció que Petropar no tenía antecedentes de contratos similares ni información pública suficiente sobre los fletes locales del producto.

El Comité de Evaluación deberá analizar la única oferta recibida, de US$ 15,8 millones, precisar qué ítems abarca y determinar si cumple con los requisitos del pliego.

Dudosa alianza

Petropar había informado que la estatal comprará los combustibles para comercializarlos, mientras que su socio privado aportará la infraestructura necesaria. La firma seleccionada como “aliada” es Royal Energy S.A., a la que la petrolera atribuye la responsabilidad de aportar inversión, infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa. Sin embargo, estas inversiones o apoyos siguen siendo un misterio, ya que la estatal continúa ocultando las condiciones de la alianza con la empresa privada.