Combustible de aviación: las ofertas que recibió Petropar para equipos de laboratorio

La empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) recibió tres ofertas en el marco de una licitación para adquirir equipos de laboratorio vinculados con su ingreso al mercado de combustibles de aviación.

Se trata de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional con ID N.º 484563, cuyo acto de apertura de ofertas se realizó ayer. La empresa Innovación Analítica S.A. (INAL S.A.) presentó una propuesta por G. 3.241.227.000; Chaco Internacional S.A. ofertó G. 270.999.999, mientras que Hugo Félix Benítez Peralta presentó una propuesta de G. 500.989.999. Según los datos del procedimiento, todos los oferentes presentaron pólizas de seguro como garantía de mantenimiento de oferta.

El llamado contempla la adquisición de seis equipos de laboratorio, con un precio referencial total de G. 3.297 millones. La compra se desarrolla mientras la licitación para adquirir el combustible aeronáutico que la estatal pretende comercializar sigue sin concretarse.

El procedimiento busca equipar el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Villa Elisa con instrumentos que permitan verificar las especificaciones técnicas del combustible de aviación. Sin embargo, Petropar licitó primero la provisión del carburante y ahora tramita la adquisición de los equipos para controlar su calidad, lo que plantea interrogantes sobre la planificación de la empresa para ingresar a este segmento comercial.

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Combustible de aviación y los detalles de la licitación

El presupuesto estimado para los equipos asciende a G. 3.297 millones, según el Dictamen DOC N.º 191/2026, firmado por el director de Contrataciones, Héctor Salinas, y el Anexo 1 suscripto por el gerente de Control de Producto, Marcos García.

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Para establecer el precio referencial, Petropar recurrió al mecanismo de excepción previsto en la Resolución DNCP Nº 454/2024, debido a que no consiguió reunir las tres cotizaciones locales exigidas por el procedimiento habitual.

Según la documentación, la estatal aplicó la figura del precio único para uno de los ítems y promedió los presupuestos de dos empresas privadas para los cinco restantes.

El paquete contempla seis instrumentos especializados. El de mayor costo es el equipo determinador de estabilidad térmica a 260 °C, conocido como JFTOT, cuyo precio referencial asciende a G. 1.466 millones.

Le sigue el equipo para determinar el punto de congelamiento y la viscosidad, con un costo estimado de G. 1.107 millones. Los demás instrumentos permitirán medir la acidez total, el punto de humo, la separación de agua y la conductividad eléctrica del combustible.

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Estos controles son necesarios para verificar que el carburante cumpla con las especificaciones técnicas exigidas para su utilización en aeronaves.

La compra del combustible sigue sin despegar

La adquisición de los equipos avanza en paralelo a la licitación principal para la provisión de combustibles de aviación, con un presupuesto de US$ 22,8 millones. Este llamado, identificado con el ID Nº 484812, acumula 12 prórrogas para la recepción de ofertas y tiene como nueva fecha prevista el 27 de octubre.

El procedimiento contempla la compra de un volumen mínimo de 7.060 metros cúbicos y un máximo de 21.420 metros cúbicos de combustibles aeronáuticos. De ese total, el Jet A-1 representa entre 6.260 y 19.200 metros cúbicos, mientras que la gasolina de aviación AvGas 100 LL comprende entre 800 y 2.220 metros cúbicos.

Las sucesivas postergaciones y modificaciones del pliego mantienen pendiente la adquisición del carburante, un paso central para que Petropar avance con su proyectado desembarco en este segmento comercial.

Así, mientras la estatal busca comprar los instrumentos para controlar la calidad del combustible, la licitación para adquirir el producto que pretende comercializar continúa sin resolverse.