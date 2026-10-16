Combustible de aviación: Petropar ya prorrogó 12 veces la millonaria licitación

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por William Wilka, volvió a postergar la apertura de ofertas de la licitación para ingresar al negocio de los combustibles de aviación. Con la última modificación, la convocatoria acumula 12 prórrogas desde agosto y la nueva fecha prevista para recibir las propuestas pasó al 27 de octubre.

La recepción de las ofertas electrónicas estaba prevista inicialmente para el 17 de agosto, pero Petropar fue postergando sucesivamente la fecha para el 21 y 27 de agosto; el 1, 4, 15, 18 y 22 de setiembre; el 5, 7, 13 y 15 de octubre; y finalmente, el 27 de octubre de 2026, según el historial de publicaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Las reiteradas postergaciones se produjo luego de que la estatal modificara el pliego de bases y condiciones (PBC), que ya suman 5 adendas hasta ahora.

Todo apunta a que no habría interesados en la licitación, pues tras las 17 consultas formuladas por potenciales oferentes entre agosto y setiembre, ya no se registran nuevas preguntas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tras la quinta adenda. El nuevo plazo para consultas se extiende hasta el 9 de octubre.

Lea más: Combustible de aviación: Petropar otra vez cambia el pliego en medio de dudas de potenciales oferentes

Un llamado con sucesivos cambios

Petropar convocó en julio a la Subasta a la Baja Electrónica Internacional Nº 14/26 (ID DNCP N.º 484.812), con un presupuesto máximo de US$ 24.308.840 para adquirir hasta 20.000 m³ de combustibles de aviación, bajo la modalidad DAP (entrega en el lugar convenido). Inicialmente, el llamado contemplaba cuatro ítems.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, a comienzos de setiembre, la estatal modificó el pliego y redujo el volumen máximo a 8.400 m³. Entre los ajustes figuró un recorte del 91% en la cantidad prevista de gasolina de aviación AvGas 100 LL, que pasó de 10.000 a 900 m³. Con esos cambios, la estimación del llamado bajó a unos US$ 12,7 millones.

Posteriormente, el 6 de octubre, mediante el Dictamen DOC Nº 206/2026, la Dirección Operativa de Contrataciones (UOC) elevó nuevamente el monto referencial a US$ 22.806.543. A través de la adenda Nº 05, también modificó las cantidades, la estructura de la convocatoria y las condiciones de entrega, según documentos revisados por ABC.

Lea más: Petropar suma 6,1 millones de hectáreas para explorar petróleo, pero sigue sin concretar un pozo

Petropar prevé comprar hasta 21.420 m³

La última reestructuración establece un volumen mínimo de 7.060 m³ y un máximo de 21.420 m³. El kerosene Jet A-1 representa entre 6.260 y 19.200 m³, mientras que la gasolina AvGas 100 LL contempla entre 800 y 2.220 m³.

Asimismo, la cantidad de ítems pasó de seis a 16 y se incorporó la modalidad DDP (entrega con derechos pagados) en 12 de ellos. Los cuatro restantes mantienen la modalidad DAP. Bajo el esquema DDP, el proveedor asume los trámites y tributos de importación.

Los precios unitarios de referencia quedaron en US$ 1.063 por m³ para el kerosene Jet A-1 y US$ 1.076 para la gasolina AvGas 100 LL. Los puntos de recepción incluyen el aeropuerto Silvio Pettirossi, instalaciones de la Fuerza Aérea Paraguaya, el aeropuerto de Encarnación y terminales en San Antonio y Villa Elisa. Desde estas últimas, el producto deberá trasladarse por vía terrestre.

Dudas sobre el abastecimiento

Pese a los cambios, persisten interrogantes sobre la operativa prevista. El pliego establece que el proveedor descargará el combustible desde camiones cisterna de 35.000 litros en los tanques que indique Petropar. No obstante, el llamado no contempla la compra o el alquiler de camiones abastecedores de aeronaves (refuelers), el suministro directo a los aviones (into-plane) ni sistemas de hidrantes en las plataformas aeroportuarias.

En sus dictámenes, la UOC reconoce que “tampoco se cuenta con antecedentes de contratos suscritos en el pasado para servicios similares”. Tampoco hay información sobre contratos anteriores para el transporte de estos productos.

Lea más: Petropar contratará consultoría internacional para “reflotar” la búsqueda de petróleo en Paraguay

Royal Energy, el socio privado

Petropar había informado que la estatal comprará los combustibles para comercializarlos, mientras que su socio privado aportaría la infraestructura necesaria. La firma elegida como “aliada” es Royal Energy S.A., a la que la petrolera atribuye la responsabilidad de aportar inversión, infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa.

En ese marco, la estatal anunció la instalación progresiva de cinco aeroplantas en el país. Sin embargo, aún no informó cuánto deberá invertir la firma, dónde se construirán las instalaciones, cuál será el cronograma ni cuáles serán las condiciones económicas del acuerdo, incluida la distribución de ganancias y los riesgos asumidos por cada parte.

Tampoco la estatal aclaró cómo fue seleccionada Royal Energy. Según datos proporcionados por Petropar, la compañía local opera en el rubro de combustibles aeronáuticos desde 2017. Habría comenzado como distribuidora de productos de aviación para una multinacional que continúa en el mercado local. En los registros consultados figuran Raúl Arnaldo Gavilán Cáceres como presidente y Daiana Letizia María Ferrari Ginés como representante legal y de la firma ante la DNCP.