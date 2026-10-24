Combustible de aviación: otra millonaria licitación de Petropar, mientras el “negocio” sigue sin despegar

La empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) impulsa una nueva licitación millonaria vinculada con su proyectado ingreso al mercado de combustibles de aviación.

Esta vez, el llamado apunta a la adquisición de seis equipos de laboratorio, con un precio referencial de G. 3.297 millones, mientras la compra del carburante que pretende comercializar sigue sin concretarse.

Se trata de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional con ID Nº 484563, cuyo acto de apertura de ofertas electrónicas estaba previsto inicialmente para este viernes, pero fue postergado para el lunes 26 de octubre, a las 09:15.

El procedimiento busca equipar el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Villa Elisa con instrumentos para verificar las especificaciones técnicas del combustible de aviación. Sin embargo, Petropar licitó primero la compra del carburante y ahora busca adquirir los equipos para controlar su calidad, lo que una vez más pone en duda la planificación de la estatal para incursionar en este negocio.

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Combustible de aviación: los detalles de la licitación

El presupuesto estimado por Petropar asciende a G. 3.297.000.379, según el Dictamen DOC N.º 191/2026, firmado por el director de Contrataciones, Héctor Salinas, y el Anexo 1 suscripto por el gerente de Control de Producto, Marcos García.

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Para determinar el precio referencial, la estatal recurrió al mecanismo de excepción previsto en la Resolución DNCP Nº 454/2024, debido a que no consiguió reunir las tres cotizaciones locales requeridas por el procedimiento habitual.

Según la documentación, Petropar aplicó la figura del precio único para uno de los ítems y promedió los presupuestos de dos empresas privadas para los cinco restantes.

El paquete contempla seis instrumentos especializados. El de mayor costo es el equipo determinador de estabilidad térmica a 260 °C, conocido como JFTOT, cuyo precio referencial asciende a G. 1.466 millones.

Le sigue el equipo para determinar el punto de congelamiento y la viscosidad, con un costo estimado de G. 1.107 millones. Los demás instrumentos permitirán medir la acidez total, el punto de humo, la separación de agua y la conductividad eléctrica del combustible.

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Estos controles son relevantes para verificar que el combustible cumpla con las especificaciones técnicas exigidas para su utilización en aeronaves.

La compra del combustible sigue sin despegar

Lo concrto es que la adquisición de los equipos se desarrolla en paralelo a la licitación principal para la provisión de combustibles de aviación, que tiene un presupuesto de US$ 22,8 millones y acumula 12 prórrogas para la recepción de las ofertas, cuya nueva fecha prevista es el 27 de octubre (ID 484812).

El llamado contempla la compra de un volumen mínimo de 7.060 metros cúbicos y un máximo de 21.420 metros cúbicos de combustibles aeronáuticos. De ese total, el Jet A-1 representa entre 6.260 y 19.200 metros cúbicos, mientras que la gasolina de aviación AvGas 100 LL comprende entre 800 y 2.220 metros cúbicos.

Las sucesivas postergaciones y modificaciones del pliego han impedido que Petropar concrete la adquisición del carburante, paso central para avanzar con su proyectado desembarco en este segmento comercial.

De esta manera, mientras la estatal busca adquirir equipos para certificar la calidad del producto, la contratación para comprar el propio combustible continúa sin resolverse.

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Exigencias para los proveedores

El pliego de bases y condiciones, elaborado bajo la Ley Nº 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, establece un plazo de entrega de 60 días corridos en la Planta Villa Elisa, una vez recibida la orden de suministro en el sistema SAP.

Además, exige una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 5%, con una validez de 120 días, y una garantía de fiel cumplimiento del contrato del 10%, con vigencia mínima hasta el 28 de febrero de 2027.

Los oferentes también deberán acreditar la representación o autorización oficial del fabricante de los equipos y garantizar la provisión de repuestos y servicio técnico por un plazo no menor a cinco años.

La apertura electrónica de ofertas está prevista para el lunes 26 de octubre. Ese día se conocerá si Petropar logra avanzar con la adquisición de los instrumentos de laboratorio, mientras sigue pendiente la adjudicación para la compra de los combustibles que pretende incorporar a su negocio.