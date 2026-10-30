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Economía
30 de octubre de 2026 - 17:15

Transchaco: el tramo Mariscal-La Patria está minado de baches

Camión de carga blanco avanzando por superficie de asfalto agrietada y deteriorada en una carretera rural.
Camión de carga avanza por la carretera deteriorada entre los kilómetros 531 y 550 de la ruta hacia La Patria Chaco.Fernando Romero

La Ruta PY09 presenta un estado de deterioro en el tramo Mariscal Estigarribia-La Patria. Transportistas y conductores deben maniobrar para esquivar profundos baches y banquinas destruidas que ponen en riesgo la seguridad vial, reportaron usuarios de la Transchaco.

Por Víctor Ferreira
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La Ruta PY09, más conocida como la Transchaco, presenta muchos baches en el tramo comprendido entre Mariscal Estigarribia y La Patria, donde numerosos sectores de la capa asfáltica se encuentran destruidos, reportaron usuarios de la vía.

En un recorrido por la zona, ABC constató que efectivamente el pavimento presenta profundos baches, grietas y sectores completamente desmoronados. A esto se suman las banquinas deterioradas, cubiertas de piedras sueltas y en condiciones que dificultan la circulación.

Peligro constante: ¿qué hacen conductores para reducir riesgo?

El estado de la carretera representa un peligro constante para camiones y vehículos livianos que transitan diariamente por esta estratégica vía de comunicación.

Lea más: MOPC “verifica” baches de la nueva ruta Transchaco en cuatro lotes

Tramo de carretera deteriorada con hendiduras visibles y acumulación de grava en ambiente rural.
Baches en la Ruta La Patria Chaco evidencian falta de mantenimiento en el tramo afectado.

Camiones cisterna, transportes de carga y automóviles particulares deben reducir la velocidad y realizar maniobras para esquivar los cráteres que se formaron sobre la calzada.

Las condiciones del tramo también exponen a los conductores a daños en sus vehículos, como roturas del tren delantero y neumáticos, además del riesgo de accidentes por maniobras bruscas o invasión del carril contrario para evitar los baches.

Ante esta situación, los usuarios de la ruta reclaman una urgente intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tanto para reparar los sectores más afectados como para recuperar las condiciones de seguridad de la vía, antes de que se produzcan accidentes de mayor gravedad.

Lea más: APP de la ruta PY01: cuál será el primer tramo duplicado y qué dijo el consorcio sobre la financiación

Camioneta blanca con detalles en amarillo detenida en una carretera llena de baches, rodeada de vegetación baja.
Un equipo de ABC corroboró el pésimo estado de la carretera.

Esto respondió el MOPC

Consultado sobre el estado de la carretera, el MOPC informó que el tramo corresponde al “Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) de la Ruta Nacional PY09″, entre Mariscal Estigarribia y La Patria, con una extensión de 57,9 kilómetros. El proyecto fue financiado mediante el contrato de préstamo CAF 8729, aprobado por la Ley N° 5301/14.

Los trabajos fueron adjudicados al Consorcio Ruta 9, integrado por Rovella y Concret Mix. El contrato se firmó en abril de 2018, durante el gobierno de Horacio Cartes, y las obras fueron inauguradas a finales de 2019, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.

Carretera con baches y vegetación, un automóvil oscuro avanza por el camino bajo un cielo nublado.
La ruta PY09 deteriorada.

Al tratarse de un contrato bajo la modalidad CREMA, la empresa también debía hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura vial durante el periodo establecido.

Según el MOPC, la contratista intervino los sectores comprendidos entre los kilómetros 525 y 580, y entre los kilómetros 630 y 647.

Contrato aún no tiene recepción definitiva

La institución señaló que el contrato cuenta con recepción provisoria y todavía está pendiente la recepción definitiva, para la cual se debe verificar que el tramo cumpla con los estándares establecidos.

Respecto a los daños constatados en la carretera, el MOPC aseguró que exigirá a la empresa la reparación de los sectores afectados antes de otorgar la recepción definitiva.

Carretera deteriorada con piedras y grava, vehículo blanco en movimiento y vegetación densa a los lados.
La Ruta hacia La Patria Chaco presenta graves baches entre los kilómetros 531 y 550.

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