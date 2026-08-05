Plan de viviendas del Bañado Sur: las empresas que ofertaron y las obras previstas en el predio de 67 hectáreas refuladas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió 21 ofertas económicas para la construcción de las primeras viviendas del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, que serán levantadas en el predio de 67 hectáreas refuladas a cota no inundable en la Costanera Sur de Asunción.

El proyecto prevé beneficiar a 2.500 familias y cuenta con un presupuesto referencial de G. 355.160 millones. El acto de apertura de sobres se realizó ayer, con la participación de representantes de las firmas oferentes y autoridades del MOPC.

Las empresas y consorcios que presentaron propuestas son: Ritter Construcciones, Tecnoedil S.A. Constructora, Ginsa S.A., Consorcio CN Sur, Consorcio Videl Sur, Consorcio Vivienda Asunción Sur, Aponte Latorre S.A., dos ofertas diferentes identificadas con la denominación “Consorcio Bañado Sur”, Ingeniería de Topografía y Caminos S.A., Tecnología del Sur S.A.E., Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A., Consorcio CF-CMH, Proel Ingeniería, Consorcio PDP, Sociedad Constructora Chaco S.A., Consorcio BAC, Arquitectónica S.R.L., Constructora Isacio Vallejos S.A., Implenia S.A. y Consorcio Tacumbú (ver los montos en la infografía).

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Viviendas del Bañado Tacumbú: ofertas pasan a evaluación

Toda la documentación presentada quedó bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Ofertas, dependiente del Gabinete Ministerial, para el análisis técnico y económico del Comité de Evaluación.

El proceso dispone de un plazo de 20 días hábiles, prorrogable por otro período similar, para emitir la recomendación de adjudicación.

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La convocatoria corresponde a la Licitación Pública Internacional (LPI) ID 485278, Llamado MOPC N.º 13/2026, disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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Así será la construcción de las viviendas

La ejecución de las viviendas fue dividida en nueve lotes.

Lotes 1, 2 y 3: 120 viviendas cada uno.

Lotes 4 y 5: 231 viviendas cada uno.

Lote 6: 230 viviendas.

Lotes 7 y 8: construcción de 10 edificios multifamiliares cada uno.

Lote 9: construcción de ocho edificios multifamiliares.

Las viviendas formarán parte de un barrio planificado, con calles, redes de agua potable, saneamiento, energía eléctrica, espacios públicos y equipamientos comunitarios, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas para las familias beneficiarias.

Las obras de infraestructura ya registran cerca del 60% de avance

Mientras avanza el proceso licitatorio para las viviendas, el MOPC continúa con las obras de infraestructura en el predio de 67 hectáreas refuladas de la Costanera Sur.

Según la cartera de Estado, los trabajos registran un avance cercano al 60% y permitirán habilitar la construcción de las primeras 1.500 viviendas sociales.

Las tareas comprenden la instalación de redes de saneamiento, agua potable y energía eléctrica, además de infraestructura vial, equipamientos comunitarios y espacios públicos.

Estas obras están a cargo del Consorcio TYCIV II S.A., integrado por Topografía y Caminos S.A. y Constructora Isacio Vallejos S.A., adjudicatario de un contrato por G. 181.498.015.121, equivalente a unos US$ 30,7 millones al tipo de cambio vigente.

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Programa financiado por el BID

El Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Tacumbú (PRVBT) busca mejorar la calidad de vida de las familias del Bañado Tacumbú mediante la construcción de un barrio planificado, seguro e inclusivo.

La iniciativa es ejecutada por el MOPC con una inversión de US$ 100 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde la institución destacaron que la apertura de ofertas representa un paso clave para transformar las obras de infraestructura actualmente en ejecución en viviendas destinadas a las familias beneficiarias.

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La licitación llega más de seis años después del préstamo

El proceso para contratar la construcción de las viviendas fue convocado más de seis años después de la promulgación de la ley que autorizó el empréstito para financiar el programa. Las casas serán edificadas sobre el terreno ganado al río mediante el relleno hidráulico ejecutado como parte del proyecto Costanera Sur.

Hasta ahora, el programa avanzó principalmente con la contratación de consultorías para el diseño del proyecto, estudios ambientales, comunicación y asistencia técnica, cuyos montos ascienden a miles de millones de guaraníes.

Estas contrataciones fueron cuestionadas en su momento por distintos sectores, mientras que el MOPC sostuvo que responden a los procedimientos y exigencias establecidos por el BID.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, al menos G. 20.000 millones ya fueron adjudicados para estos servicios antes de la convocatoria para la construcción de las viviendas.