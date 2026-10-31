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Economía
31 de octubre de 2026 - 01:00

Informalidad laboral afecta a más de 1.635.000 trabajadores en Paraguay

Vendedores de maletas y bolsones ofrecen sus productos en las calles de Asunción.
Vendedores de maletas y bolsones ofrecen sus productos en las calles de Asunción.Archivo, ABC Color

La informalidad continúa como uno de los principales desafíos del mercado laboral paraguayo. Al tercer trimestre de 2026, el país contabilizó 2.880.049 ocupados no agropecuarios, de los cuales 1.635.622 se encontraban en empleos informales. Esto implica que aproximadamente 56,8% de los trabajadores permanecía fuera de la formalidad, de acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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En términos interanuales, la tasa de informalidad se redujo alrededor de 1,4 puntos porcentuales, aunque el número absoluto de trabajadores informales aumentó en 25.156 personas, un incremento de 1,6%. El comportamiento refleja que el mercado laboral generó puestos de trabajo a un ritmo superior al crecimiento de la informalidad.

Entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la población ocupada no agropecuaria aumentó en 114.513 personas, equivalente a 4,1%. De ese incremento, 92.166 correspondieron a trabajadores formales. En efecto, el empleo formal pasó de 1.147.932 a 1.240.098 ocupados en un año, un crecimiento de 8%. Su participación dentro del empleo no agropecuario aumentó de aproximadamente 41,5% a 43,1%, conforme con los datos oficiales.

La evolución, no obstante, muestra importantes diferencias territoriales. En las zonas urbanas, el número de trabajadores informales disminuyó de 1.261.117 en el tercer trimestre de 2025 a 1.253.444 en igual periodo de este año. La reducción fue de 7.673 personas, equivalente a 0,6%. Al mismo tiempo, el empleo formal urbano aumentó en 76.574 trabajadores, hasta alcanzar 1.076.542 personas.

Como resultado, la informalidad urbana pasó de representar aproximadamente 55,6% de los ocupados no agropecuarios en 2025 a 53,7% en 2026. Si bien todavía más de la mitad de los trabajadores urbanos permanece en esta condición, la estructura laboral muestra una leve transición gradual hacia una mayor formalización.

Informalidad laboral en Paraguay
Informalidad laboral en Paraguay

En cambio, el escenario rural presenta mayores desafíos. Los trabajadores informales pasaron de 349.349 a 382.178 entre ambos periodos, un aumento de 32.829 personas o 9,4%. En paralelo, el empleo formal rural creció en 15.592 trabajadores hasta 163.556 personas.

De esta manera, cerca de 69,9% de los ocupados no agropecuarios rurales permanecía en la informalidad al tercer trimestre de 2026. La cifra contrasta con el 53,7% observado en las áreas urbanas y evidencia una brecha territorial de más de 16 puntos porcentuales.

Desde una perspectiva socioeconómica, la elevada informalidad limita el acceso de una parte importante de la población a mecanismos de protección social, jubilación y pensión.

Los datos muestran, por tanto, una mejora en la composición del empleo, con un crecimiento más acelerado de los puestos formales. Sin embargo, la existencia de más de 1,63 millones de trabajadores informales y la persistencia de una informalidad cercana al 70% en las zonas rurales confirman que la formalización sigue como uno de los principales retos estructurales del mercado laboral paraguayo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones

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