Diez años de odisea y abandono del MOPC

El calamitoso estado del recapado del tramo que conecta Unión con San Estanislao es motivo de reclamos desde hace diez años por parte de pobladores de ambos municipios del departamento de San Pedro. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desoyó los reiterados pedidos de urgente reparación y la vía se fue deteriorando cada vez más.

Las malas condiciones de este tramo ya ocasionaron muchos accidentes de tránsito, varios con resultados de muerte, por lo que urge la intervención del MOPC.

Octavio Rodríguez, de Unión, lamentó que las autoridades nacionales no hayan dado una respuesta favorable al pedido de una extensa población que diariamente utiliza esta vía de comunicación para salir hacia la ruta principal PY03 o viceversa, indicó.

Lea más: Piden recapado de peligros tramo que une unión con Santaní

Problema de mucho tiempo

Agregó que es un problema de larga data y que el MOPC no solucionó a pesar de las numerosas gestiones realizadas por los lugareños.

“La falta de respuesta a nuestro reclamo demuestra que no hay voluntad de parte de las instituciones gubernamentales, especialmente del MOPC, pese a que venimos insistiendo en la necesidad urgente de arreglo desde hace años”, remarcó Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Proyecto depende de la central

El jefe del Distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Ramón Cabral, informó que el proyecto de mejoramiento del tramo de 14 kilómetros de Unión-Santaní está a cargo de la oficina central del Ministerio de Obras. Añadió que la dependencia que administra se encarga exclusivamente de la situación de los caminos rurales.