Dólar bajo en Paraguay: la millonaria pérdida que alerta al agro

La caída del dólar golpea los ingresos del sector agrícola y amenaza su capacidad de pago, según Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. El gremio calcula una merma cercana a US$ 2.000 millones por el efecto cambiario en la última campaña de granos. El referente también advirtió sobre el riesgo para el empleo y los pequeños productores.

El agro produce y vende, pero recibe menos guaraníes por cada dólar. Esa diferencia pesa sobre sus cuentas porque parte de los gastos se paga en moneda nacional. Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), afirmó que el impacto ya alcanza a toda la cadena económica ligada al campo.

En una entrevista con el programa Enfoque Económico, emitido este sábado por ABC TV, señaló que el gremio estima una pérdida de ingresos cercana a US$ 2.000 millones por el tipo de cambio en la última campaña agrícola.

Pastore aclaró que se trata de un cálculo aproximado sobre la facturación de soja, maíz y otros granos, a partir del valor promedio que recibió el productor. La cifra corresponde a la estimación de Capeco sobre el efecto cambiario, no a una caída del volumen exportado.

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Por qué la caída del dólar afecta al productor

La venta de granos tiene precios en dólares, pero una parte de los costos del campo se paga en guaraníes. Entre ellos figuran el combustible y los salarios. En el acopio y la comercialización, explicó Pastore, prácticamente todos los gastos operativos están en moneda nacional.

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La cuenta es sencilla ya que si el dólar baja, el productor obtiene menos guaraníes por su venta, mientras debe afrontar esos compromisos.

Además, el negocio agrícola exige decisiones con mucha anticipación. Según el ejecutivo, desde la decisión de siembra hasta la cosecha y la comercialización puede transcurrir un ciclo de aproximadamente 18 meses. Por eso, una mayor exportación no demuestra que las cuentas del productor cierren.

El riesgo también alcanza a la próxima campaña. Si el ingreso no cubre los gastos, el agricultor puede reducir el uso de tecnología o comprar menos insumos, con un posible efecto sobre la cosecha.

Pequeños productores, los más expuestos

Pastore identificó a los pequeños productores como el eslabón más débil. Explicó que varias de sus actividades atraviesan dificultades y señaló que el sésamo vale menos de la mitad que el año pasado.

Su advertencia apunta a familias que lograron mejorar sus ingresos gracias a su participación en cadenas productivas. “Muchos de estos han salido de la pobreza en estos últimos años mediante su integración a cadenas productivas”, expresó.

Las herramientas para protegerse de los cambios del dólar tampoco llegan a todos. Según Pastore, algunas grandes empresas utilizan contratos de cobertura cambiaria, que permiten acordar un tipo de cambio para una operación futura. Esa posibilidad aún no está al alcance de los pequeños productores, afirmó.

Maquila: Pastore reporta unos 3.000 empleos menos

El ejecutivo indicó que, durante la reunión de gremios con el equipo económico del Gobierno, se habló de una pérdida de unos 3.000 empleos en la maquila, algo más del 10%, en el contexto de las dificultades expuestas por el sector.

También sostuvo que existen dudas sobre nuevos contratos e inversiones por la estructura de costos con el actual valor de la moneda.

En el campo, la actividad tiene un alcance que supera al establecimiento agrícola. Pastore señaló que el complejo de granos superó los 20 millones de toneladas en esta campaña, un volumen que representa más de 600.000 viajes de camiones. Ese movimiento genera ingresos para transportistas y comercios de ruta.

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Bonos y tipo de cambio: qué pide Capeco al Gobierno

Los gremios solicitaron una mesa técnica para analizar las causas de la situación y las alternativas de política económica. Capeco ya identificó a sus representantes y espera la convocatoria, según su director ejecutivo.

Entre las consultas figuran el manejo de los dólares que ingresan por inversiones en bonos y su conversión a guaraníes. Pastore precisó que la reunión no llegó al detalle de las monedas de las próximas emisiones.

También pidió examinar el llamado carry trade: operaciones que buscan obtener ganancias con la diferencia de tasas de interés entre monedas y los cambios en su cotización. Según relató, el equipo económico manifestó que no tenía evidencia de ese fenómeno.

El dirigente sostuvo que la discusión requiere respuestas técnicas: “Ineficientes, la verdad que no somos”.

Soja 2026-2027: estiman entre 11 y 12 millones de toneladas

Para la campaña 2026-2027, Capeco mantiene una expectativa de entre 11 y 12 millones de toneladas de soja. Pastore explicó que la siembra tuvo buenas condiciones de humedad, aunque el exceso de días nublados y las temperaturas más bajas retrasaron el desarrollo del cultivo. Consideró prematuro asignar un porcentaje a ese efecto.

Como referencia de venta futura, mencionó alrededor de US$ 380 por tonelada en silos y unos US$ 410 en puertos de Asunción. El resultado para cada productor dependerá del rendimiento y de sus costos. Quien alquila la tierra necesita una cosecha mayor para cubrir sus cuentas.

A esa incertidumbre se suman las deudas. Según Pastore, el sector aún termina de pagar compromisos refinanciados tras la caída de casi el 70% de la producción en 2022. Una menor disponibilidad de guaraníes puede volver a limitar su capacidad de pago, justo cuando debe afrontar los gastos de otra campaña.