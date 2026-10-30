Dólar a la baja: El Gobierno y gremios arman mesa técnica, pero descartan “tocar” el precio

El Poder Ejecutivo y los gremios de la producción acordaron la creación de un equipo técnico para analizar la constante inyección de divisas en la economía paraguaya. La medida se concretó tras un encuentro entre representantes del Equipo Económico Nacional (EEN) y referentes del comercio exterior, en un contexto donde la cotización del dólar baja.

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Durante un debate emitido en el programa Mesa con EVP por ABC TV, el viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo Ruíz Díaz, y el titular de la Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEX), Sebastián González, explicaron los alcances de este espacio de diálogo. El viceministro remarcó que el Estado mantendrá la cautela institucional y no enviará “señales equívocas de precios” en el mercado financiero.

En ese sentido, descartó cualquier intento de intervención directa, fijación artificial del tipo de cambio o concesión de subsidios para beneficiar a un sector particular.

La baja del dólar es parte de los “dolores del crecimiento”

El viceministro sostuvo que la baja de la moneda estadounidense responde a fundamentos reales de la economía paraguaya, y calificó el fenómeno como “dolores del crecimiento”.

Ruíz Díaz detalló que al incremento del 26% en las exportaciones, impulsado no solo por commodities sino por productos manufacturados de valor agregado, se le suma el salto en la Inversión Extranjera Directa (IED), que pasó de un promedio anual de USD 320 millones entre 2018 y 2021 a USD 820 millones en el periodo 2022-2024, tras la obtención del grado de inversión.

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Frente a esta sobreoferta de dólares en el mercado interno y el debilitamiento del dólar, el Ministerio de Economía aboga por que las empresas adopten herramientas financieras de cobertura como los contratos forward y ejecuten una reingeniería en sus costos de producción.

Las autoridades insisten en que el fortalecimiento de la moneda nacional generó una contención directa de la inflación en beneficio de las familias que perciben sus ingresos en guaraníes.

En búsqueda de un punto medio

Por su parte, el presidente de la CAPEX, Sebastián González, aclaró que la intención del sector privado no es forzar medidas inconstitucionales ni atropellar las competencias del Banco Central del Paraguay (BCP).

No obstante, el vocero expuso la preocupación de los agroexportadores y maquiladores. Argumentó que la pérdida de competitividad frente a países vecinos como Brasil, Argentina y Uruguay obligó a ajustar costos internos, frenar contrataciones e inclusive suspender envíos a mercados como el Sudeste Asiático por diferencias de precios.

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González planteó la necesidad de analizar esquemas utilizados en otros países, tales como la esterilización de divisas o la constitución de fondos soberanos de inversión en el exterior, para amortiguar el impacto del flujo de dólares sin golpear la fuerza productiva local.

El titular de CAPEX enfatizó que la mesa técnica trabajará para encontrar soluciones que otorguen previsibilidad a las empresas a la hora de liquidar sus divisas en moneda local, si

n resentir el poder adquisitivo de los trabajadores ni frenar el desarrollo económico del país.