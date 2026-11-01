Tarifa de la ANDE para centros de IA subirá como mínimo 2,5% por año desde 2028 y se revisará cada dos años

La Resolución 52552 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), firmada el 21 de octubre de 2026, no fija tarifas inmóviles para los centros de IA. Prevé una actualización anual y una revisión cada dos años. Según sus considerandos, el objetivo es reflejar la evolución de índices económicos de referencia y del costo medio de generación de la ANDE.

El presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, lo resumió en una entrevista reciente como un ajuste “por inflación americana”, al que se suma la revisión por costo de generación. El texto de la resolución es más específico sobre qué índices se usan y cómo.

El factor de actualización combina, con un peso de 50% cada uno, dos índices de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.: el de precios al productor de bienes industriales (PPI) y el de precios al consumidor urbano (CPI). Es decir, además de la inflación al consumidor entra un índice de precios de productores industriales. En ambos casos se compara el promedio de los 12 meses del año con el del año anterior.

Hay un piso: si el factor resulta inferior a 1,025, se aplica igual 1,025. Báez lo explicó así: la tarifa “se reajusta como mínimo 2,5% año a año”. El texto no fija un tope máximo.

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Desde cuándo rige

La actualización se calcula en junio, cuando se conocen los índices de los 12 meses, y las tarifas nuevas rigen desde el 1 de julio de cada año. La resolución dice que la primera será en 2028.

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Las tarifas están expresadas en dólares, como señaló el Ing. Báez, y el artículo 5 de la citada resolución indica que la actualización busca que reflejen el valor adquisitivo de esa moneda. La fórmula no incluye índices de Paraguay.

El artículo 6 prevé que cada dos años las tarifas se revisen según la variación del costo medio de generación de la ANDE en ese período. Ese costo es el que publica la Gerencia Financiera de la institución en el informe “Estados Contables y Datos Estadísticos – Costo de Producción de la Energía Eléctrica”, al 31 de diciembre.

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Si esa variación es inferior a 0%, no corresponde reajuste por este concepto: por este mecanismo, la tarifa no baja aunque el costo de generación caiga. Si en los dos años supera el 30%, se hará una revisión integral de las tarifas.

La resolución no aclara cómo se combina esta revisión con el ajuste anual ni cuándo será la primera. Báez dijo que “la tarifa se corrige cada dos años por variación de costo de generación”.

Sin adenda al contrato

Según el artículo 7 del documento, las tarifas actualizadas entran en vigencia por resolución de la presidencia de la ANDE y se aplican a la facturación sin necesidad de una adenda contractual. La ANDE comunicará los nuevos valores y su cálculo, pero esa comunicación no es requisito para que rijan.

La resolución se apoya en el artículo 16 de la Ley 2199/2003, que faculta al presidente de la ANDE a adoptar decisiones regulatorias sobre tarifas, y en un decreto del 9 de junio de 2026 que encomienda a la entidad medidas para atraer inversiones. Por su parte, el Pliego de Tarifas N° 21, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo en 2017, no contempla este grupo.

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Qué significa para Kuntur

El contrato con Kuntur, firmado el 22 de octubre, dura 15 años, según Báez. El suministro será desde la subestación de Yguazú, y las obras de conexión corren por cuenta y costo de la empresa. Kuntur empezará a operar el 1 de diciembre de 2026 en 23 kV, con 6 MW. Desde el 1 de abril de 2028 pasará a 220 kV con 146 MW, y desde abril de 2029 llegará a 286 MW, el tope que la ANDE se comprometió a entregar. Las obras que haga en 23 kV pasarán entonces a ser activo de la ANDE.

Si el cronograma se cumple, el primer ajuste llegaría unos tres meses después del paso a 220 kV, y alcanzaría a la tarifa de esa categoría. Con el promedio de US$ 48,91 por MWh que mencionó Báez para 220 kV, un ajuste de 2,5% lo llevaría a unos US$ 50,13. Y con el piso aplicado en los 14 ajustes posibles hasta 2041, la suba acumulada sería de 41% y el valor rondaría los US$ 69, sin contar la revisión bienal. De esa manera se acerca a lo que el director de Araico, Alejandro Zuccolillo, dijo que podrían llegar a pagar US$ 70.

Del contrato no se conoce hasta ahora el texto. Báez dijo que se firmó con “una firma paraguaya”, Kuntur, con RUC local, y pidió averiguar su vínculo con Araico, la firma internacional: primero dijo entender que Kuntur es propiedad de Araico y luego que es uno de sus accionistas.

ABC solicitó a la ANDE una copia del documento, y la respuesta fue que se solicite a Alejandro Zuccolillo, siendo la institución un ente público que debería transparentar este tipo de acuerdos.