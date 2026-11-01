Tarifa para centros de IA: ANDE cobrará entre US$ 34 y 46 por MWh de energía, más la potencia reservada

La resolución 52552 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) establece cuatro categorías: 220 kV, 66 kV, 23 kV con abastecimiento en estación o subestación y 23 kV en línea. Cada una fija seis valores: tres conceptos (potencia reservada, energía y exceso de potencia reservada), cada uno con un precio en punta y otro fuera de punta de carga.

La punta de carga es la franja del día en que más gente usa electricidad al mismo tiempo: luces, aires acondicionados y electrodomésticos en los hogares, mientras muchas industrias siguen trabajando. Como la ANDE debe tener capacidad lista para ese pico, sus precios son más altos, como se ve en la tabla de la resolución.

Según el Pliego de Tarifas N° 21, va de lunes a sábado, de 18:00 a 22:00. El resto del día y los domingos completos son fuera de punta de carga.

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La potencia reservada es la capacidad máxima que el cliente se asegura para usar en un mismo momento, medida en kilovatios (kW) o megavatios (MW). Se paga todos los meses, se use o no. Es como el ancho de una canilla: se paga por el ancho, no por el agua que sale.

La energía, en cambio, es lo que efectivamente se consume, medido en kilovatios hora (kWh) o megavatios hora (MWh). Sería el agua que realmente sale de esa canilla.

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El exceso de potencia reservada es el recargo que paga el cliente si demanda más potencia que la contratada. En las cuatro categorías, su precio equivale a seis veces el de la potencia reservada en punta y a cuatro veces el de fuera de punta.

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Los valores, por nivel de tensión

En 220 kV, la energía cuesta US$ 0,04110 por kWh en punta (US$ 41,10 el MWh) y US$ 0,03426 fuera de punta (US$ 34,26 el MWh). La potencia reservada se fija en US$ 5,81 por kW al mes en punta y US$ 3,87 fuera de punta.

Para pasar del kWh al MWh, se multiplica por 1.000, porque un megavatio hora equivale a 1000 kilovatios hora. Así, US$ 0,03426 por kWh son US$ 34,26 por MWh.

A medida que baja el nivel de tensión, suben todos los valores. En 23 kV con abastecimiento en línea, la potencia reservada en punta es de US$ 12,32 por kW al mes, más del doble que en 220 kV. La energía llega a US$ 45,54 el MWh en punta. Esos dos extremos, US$ 34,26 (220 kV, fuera de punta) y US$ 45,54 (23 kV en línea, en punta), marcan el piso y el techo del rango de energía.

El exceso de potencia reservada es el de valor más alto de la tabla: US$ 34,88 por kW al mes en punta en 220 kV, y US$ 73,94 en 23 kV en línea.

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<b>Cuadro de tarifas aprobadas (US$)</b>

Concepto 220 kV 66 kV 23 kV (subestación) 23 kV (línea) Potencia reservada en punta (kW/mes) 5,81 7,87 8,47 12,32 Potencia reservada fuera de punta (kW/mes) 3,87 5,25 5,65 8,22 Energía en punta (kWh) 0,04110 0,04222 0,04258 0,04554 Energía fuera de punta (kWh) 0,03426 0,03513 0,03565 0,03835 Exceso de potencia en punta (kW/mes) 34,88 47,24 50,84 73,94 Exceso de potencia fuera de punta (kW/mes) 15,49 20,99 22,61 32,88

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Lo que dijo el titular de la ANDE

En una entrevista reciente, el presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, sostuvo que se trata de “una tarifa técnica de la ANDE”, estudiada “a través de varios escenarios” por su área de planificación y estudios de mercado. “Acá toda la responsabilidad de la tarifa y todo, (es de) la ANDE”, afirmó.

Los promedios de US$ 56,39 (23 kV) y US$ 48,91 (220 kV) que mencionó en la citada entrevista no aparecen en la resolución, que solo detalla los valores por separado.

El arranque de Kuntur/Araico coincide con la categoría de 23 kV en subestación, cuya potencia reservada máxima es de 6.000 kW, es decir, los 6 MW con los que empezará a operar el 1 de diciembre de 2026, según lo anunciado. Desde abril de 2028 pasará a 220 kV con 146 MW, y desde abril de 2029 a 286 MW.