Ueno Bank: Asoban reafirma solidez del sistema y que el caso puntual no afectaría la calificación país

Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) consideró importante transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a los depositantes, confirmando que el sistema bancario paraguayo continúa operando con total normalidad y cumpliendo sus compromisos.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida.

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Un evento “encapsulado” sin impacto en el grado de inversión

En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Asoban, José Brítez, enfatizó que la situación desencadenada con ueno bank “no debe interpretarse como una condición generalizada del sistema bancario paraguayo”, garantizando la solvencia y liquidez de las entidades financieras participantes.

Brítez explicó que el caso representa entre el 7% y el 8% de los depósitos del sistema financiero, por lo que, si bien es sistémico por la cantidad de clientes, para el gremio el asunto está totalmente encapsulado. Además, remarcó que el país mantiene una imagen sumamente positiva, una dinámica económica sólida y suficiente solvencia macroeconómica, descartando cualquier efecto negativo sobre la estabilidad bancaria o sobre el grado de inversión de Paraguay.

Disposición plena para atender las urgencias de los ahorristas

Respecto a la protección del público, desde la Asoban recordaron que la Ley N.º 2334/2003 contempla mecanismos para la restitución de depósitos hasta el límite cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), entidad que cuenta con los recursos correspondientes para responder a estas obligaciones.

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En este contexto, el vocero del gremio instó a que los procedimientos con la institución cesada fluyan con la mayor velocidad posible, cumpliendo de forma inmediata con los pequeños ahorristas y atendiendo a los de mayor tamaño de acuerdo a la valoración de los activos. Brítez manifestó que se mantienen en contacto directo con el BCP y a total disposición para facilitar todas las gestiones necesarias, asegurando que sean atendidas con urgencia las necesidades de disponibilidad de los ahorros en esta primera etapa.

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Respaldo a la institucionalidad del BCP

Por último, la Asoban reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones legales y el respaldo a las atribuciones del BCP como organismo supervisor, señalando que el respeto a la institucionalidad constituye el pilar fundamental para sostener la confianza y la estabilidad del sistema financiero nacional.

Para José Britez de la Asoban no es el momento de impulsar cambios en el directorio del BCP, ya que, en su opinión, eso generaría “inestabilidad adicional”.

En la conferencia de prensa del BCP de esta mañana, el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo –expresidente de Ueno Bank– anunció que ya firmó su renuncia, pero dijo que permanecerá al frente de la institución de manera provisoria para “garantizar que el proceso (de resolución de Ueno) tenga garantías de que vaya por el curso adecuado”.