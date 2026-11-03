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Economía
03 de noviembre de 2026 - 13:33

Ueno Bank: Asoban reafirma solidez del sistema y que el caso puntual no afectaría la calificación país

José José Brítez y Alberto Acosta Garbarino, serios en traje oscuro, discutiendo en mesa rodeados de micrófonos en ambiente formal.
José José Brítez y Alberto Acosta Garbarino, Gerónimo Nasser y Felipe Burró participan en conferencia de prensa sobre el Ueno Bank en Asunción.Gustavo Machado

El gremio bancario llamó a la tranquilidad y ratificó que el procedimiento de resolución de ueno bank es un evento puntual que no afecta la estabilidad del sector ni impactaría en la calificación de riesgo país. La Asoban la solidez del sistema, y se pusieron a disposición para atender las urgencias de los ahorristas.

Por ABC Color
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Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) consideró importante transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a los depositantes, confirmando que el sistema bancario paraguayo continúa operando con total normalidad y cumpliendo sus compromisos.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida.

Lea más: Ueno Bank: Asoban pide respuesta rápida del BCP a ahorristas

Un evento “encapsulado” sin impacto en el grado de inversión

Policías en uniforme con chalecos y armas, custodiando Ueno Bank bajo un cielo soleado, algunos revisan sus teléfonos.
Un grupo de siete policías custodia el local Ueno Bank en Concepción, asegurando la seguridad pública.

En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Asoban, José Brítez, enfatizó que la situación desencadenada con ueno bank “no debe interpretarse como una condición generalizada del sistema bancario paraguayo”, garantizando la solvencia y liquidez de las entidades financieras participantes.

Brítez explicó que el caso representa entre el 7% y el 8% de los depósitos del sistema financiero, por lo que, si bien es sistémico por la cantidad de clientes, para el gremio el asunto está totalmente encapsulado. Además, remarcó que el país mantiene una imagen sumamente positiva, una dinámica económica sólida y suficiente solvencia macroeconómica, descartando cualquier efecto negativo sobre la estabilidad bancaria o sobre el grado de inversión de Paraguay.

Disposición plena para atender las urgencias de los ahorristas

Respecto a la protección del público, desde la Asoban recordaron que la Ley N.º 2334/2003 contempla mecanismos para la restitución de depósitos hasta el límite cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), entidad que cuenta con los recursos correspondientes para responder a estas obligaciones.

En este contexto, el vocero del gremio instó a que los procedimientos con la institución cesada fluyan con la mayor velocidad posible, cumpliendo de forma inmediata con los pequeños ahorristas y atendiendo a los de mayor tamaño de acuerdo a la valoración de los activos. Brítez manifestó que se mantienen en contacto directo con el BCP y a total disposición para facilitar todas las gestiones necesarias, asegurando que sean atendidas con urgencia las necesidades de disponibilidad de los ahorros en esta primera etapa.

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

Respaldo a la institucionalidad del BCP

Miguel Ángel Mora en traje gris claro y Marco Aurelio González en traje oscuro discuten, mientras Liana Caballero Krause habla al micrófono.
Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, junto a otros, participan en conferencia del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank.

Por último, la Asoban reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones legales y el respaldo a las atribuciones del BCP como organismo supervisor, señalando que el respeto a la institucionalidad constituye el pilar fundamental para sostener la confianza y la estabilidad del sistema financiero nacional.

Para José Britez de la Asoban no es el momento de impulsar cambios en el directorio del BCP, ya que, en su opinión, eso generaría “inestabilidad adicional”.

En la conferencia de prensa del BCP de esta mañana, el titular de la banca matriz, Carlos Carvallo –expresidente de Ueno Bank– anunció que ya firmó su renuncia, pero dijo que permanecerá al frente de la institución de manera provisoria para “garantizar que el proceso (de resolución de Ueno) tenga garantías de que vaya por el curso adecuado”.

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