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Economía
03 de noviembre de 2026 - 15:13

Ueno Bank: IPS prevé hoy definir más bancos para el cobro de jubilaciones y aguinaldo

Un jubilado manipula un cajero automático.
El IPS prevé definir hoy las opciones de otros bancos para el traslado de las cuentas de unos 32.000 jubilados. Moon Safari

El IPS prevé definir hoy las opciones de otros bancos para el traslado de cuentas de unos 32.000 jubilados que cobraban a través de Ueno Bank. Además, anunció facilidades para quienes no puedan realizar los trámites por su cuenta.

Por ABC Color
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El Instituto de Previsión Social (IPS) prevé definir hoy las opciones de otros bancos para el traslado de las cuentas de unos 32.000 jubilados que cobraban a través de Ueno Bank, según afirmó su gerente financiera de la previsional, Gladys Vera.

La funcionaria afirmó que además se garantiza el pago de las jubilaciones y del beneficio adicional anual para el próximo 17 de noviembre.

Lea más: ¿Qué pasará con los fondos de IPS en Ueno? Esto dijo la previsional

IPS prevé definir hoy más opciones de bancos

La previsional ya tiene contratos habilitados con tres entidades bancarias, entre ellas citó a GNB, Itaú y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Dijo que los jubilados que deseen solicitar ahora el cambio pueden acceder al formulario de la entidad que elijan, explicó Vera.

El IPS también convocó a otros bancos para ampliar las opciones. La gerente señaló que hoy prevén definir la información sobre esas alternativas y la forma de realizar los trámites. “Queremos tener toda la información bien definida, bien clara, antes de poder transmitir eso a nuestros jubilados”, señaló.

Lea más: Ueno Bank: UIP pide renovar autoridades del BCP, investigación penal y proteger la cadena de pagos

Qué pasará con los jubilados que no puedan hacer el trámite

El traslado de las cuentas también contempla a las personas con dificultades para movilizarse o sin posibilidades de realizar las gestiones por su cuenta. En esos casos, la previsional asumirá el trámite.

En el caso de los jubilados que no tienen esa posibilidad o que estén en el interior o que no tengan esa movilidad, el IPS va a realizar los trámites”, afirmó Vera.

La institución distribuirá las cuentas entre distintas entidades como parte de su plan ante esta situación. Esa asignación permitirá preparar el cobro, pero el jubilado conservará la posibilidad de solicitar después el cambio al banco de su preferencia.

Comisión Bicameral de Presupuesto en la sala se sesión de Diputados.
La gerente financiera del IPS, Gladys Vera López.

Lea más: Vicepresidente de la ANR, Rodolfo Frieddmann, pide expulsión de Santiago Peña

Facilidades para elegir dónde cobrar la jubilación

El IPS evaluará con los bancos qué herramientas pueden facilitar el traslado. Para ello, prevé una reunión con las entidades y con el área de Tecnología de la previsional, a cargo del gerente de Tecnología de IPS, Juan Carlos Frutos.

Las opciones dependerán de los sistemas de cada banco y de su conexión con el sistema informático del IPS. Vera no confirmó todavía un trámite por aplicación o página web. La definición de ese mecanismo será parte de las reuniones previstas para facilitar el cambio a los jubilados.

Jubilaciones del IPS: el pago se mantiene para el 17 de noviembre

Según explicó, el IPS prevé completar esta semana los procedimientos con las entidades financieras.

Nosotros aseguramos que en fecha 17 de noviembre van a tener agendadas las cuentas bancarias estos 32.000 jubilados”, concluyó la gerente financiera.

Lea más: ¿Qué pasará con los fondos de IPS en Ueno? Esto dijo la previsional

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