Vicepresidente de la ANR, Rodolfo Frieddmann, pide expulsión de Santiago Peña

El ex senador Rodolfo Friedmann, quien es el vicepresidente de la Asociación Nacional Republicana exigió al Tribunal de Conducta del Partido Colorado la inmediata expulsión del presidente Santiago Peña.

Lea más: Ueno Bank: Santiago Peña y BCP deben dar la cara, dicen políticos

Friedmann responsabiliza al mandatario por el presunto fraude financiero con fondos públicos y la utilización de entes estatales.

Indicó que también deben ser expulsados del Partido Colorado sus “cómplices”, aunque no especificó quiénes serían.

Lea más: ¿Dónde está Santi Peña? El Presidente de la República canceló viajes y no tiene agenda oficial para hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como vicepresidente de la ANR y ante las graves denuncias de un presunto fraude financiero con fondos públicos y utilización de instituciones del Estado, exijo al Tribunal de Conducta de la ANR tramitar de inmediato la expulsión de Santiago Peña y cómplices”, escribió Friedmann en sus redes sociales.

Hasta el momento, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, otrora padrino político de Santiago Peña y Pedro Alliana no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Lilian Samaniego pide discusión en la Junta de Gobierno

Por su parte, en conferencia de prensa, la senadora y expresidenta de la ANR, Lilian Samaniego (Causa Republicana), solicitó que esta cuestión, sea analizada en el seno del Partido Colorado.

Adelantó que solicitará una reunión urgente al presidente de la ANR, Horacio Cartes, porque esta situación se da bajo un Gobierno colorado. La convocatoria sería para los expresidentes del partido, expresidentes de la República y principales dirigentes del Partido.

Asimismo, la senadora Samaniego sostuvo que el directorio del BCP debe presentar su renuncia, porque le “mintió” al Senado durante su última convocatoria y pedidos de informes, y solicitó que en menos de 48 horas debe encontrar una solución inmediata para los pequeños ahorristas para que dispongan de sus recursos económicos.