BCP libera alias de Ueno Bank: ya se pueden usar en otros bancos

Un día después de que anunciara el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, lo que llevó al cese de las operaciones de esa entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay anunció hoy que ha liberado todos los alias registrados por usuarios en ese banco.

Eso significa que, desde ahora, los usuarios del Sistema de Pagos de Paraguay (SIP, la estructura de transacciones bancarias digitales) son libres de asociar los alias que tenían registrados en Ueno a cuentas en otros bancos.

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Tras el anuncio de resolución de Ueno Bank, que el BCP emitió en horas de la madrugada del martes, todos los servicios de Ueno dejaron de funcionar, congelando los ahorros y depósitos de cientos de miles de clientes de esa entidad bancaria, además de los fondos que el propio Estado paraguayo tenía depositados en esa casa financiera vinculada a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

Devolución de ahorros congelados en Ueno

El BCP dijo ayer que tenía un plazo de hasta 15 días -desde ayer– para hacer un balance de los activos y pasivos de Ueno y gestionar la devolución de los fondos congelados a cada ahorrista, que se daría por medio de transferencias a cuentas en otros bancos.

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El Fondo de Garantía de Depósitos del BCP asegura la devolución de la totalidad de los ahorros de todos los usuarios que hayan tenido depositados en Ueno hasta 228.300.000 guaraníes.

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Ayer, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que plantea adelantar pagos por hasta 121 millones de guaraníes a los ahorristas afectados. Ese proyecto debe ser tratado hoy en la Cámara de Diputados.