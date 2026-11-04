Itaipú transfirió US$ 18 millones menos al Estado que en 2025: caen pagos por cesión de energía

De acuerdo con el reporte de la Asesoría de Comunicación Social de Itaipú Binacional, publicados el 5 de noviembre de 2025 y este miércoles 4 de noviembre de 2026, en los primeros diez meses de este año el Tesoro recibió US$ 220 millones por royalties y US$ 112 millones por cesión de energía. La ANDE, por su parte, percibió US$ 49 millones.

En el mismo periodo de 2025, la entidad binacional había remesado US$ 399 millones: US$ 208 millones en royalties, US$ 144 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y US$ 47 millones a la estatal eléctrica, menos US$ 18 millones, equivalente a un - 4,5%.

El rubro que explica la merma es la cesión de energía, que bajó de US$ 144 millones a US$ 112 millones: US$ 32 millones menos, una caída del 22%. Los royalties, en cambio, crecieron US$ 12 millones (5,8%) y los pagos a la ANDE, US$ 2 millones (4,3%).

Con ello cambió también la composición de lo transferido. Los royalties pesaron este año cerca del 58% del total, frente al 52% de 2025, mientras que la cesión de energía bajó de alrededor del 36% a cerca del 29%.

Los informes de Itaipú no detallan las razones de esta variación. El de este año se limita a señalar que la entidad sigue “honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú sigue sin informar sobre sus saldos actuales, tasas, y fondos al PTI

Octubre contra octubre

Si se mira solo el último mes, el panorama es distinto. En octubre de 2026, la binacional desembolsó US$ 22 millones por royalties, unos US$ 12 millones por cesión de energía y US$ 1,7 millones a la ANDE por resarcimiento, para un total de US$ 36 millones.

En octubre de 2025 el giro había sido de US$ 31,4 millones: US$ 19 millones por royalties, US$ 11 millones por cesión y US$ 1,4 millones para la ANDE. Es decir, el décimo mes de este año superó al de 2025 en los tres rubros, con más de US$ 4 millones de diferencia.

Sin embargo, ese repunte mensual no alcanzó para revertir el resultado del acumulado anual, que todavía se ubica por debajo del registrado hace un año.

Lea más: Itaipú reveló dónde guarda su plata en Paraguay

Adónde van los recursos

Según la Binacional, una parte de los royalties se destina a financiar gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra porción importante es transferida por el MEF a gobernaciones y municipios.

La compensación por cesión de energía, en tanto, se incorpora al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), y un porcentaje también se distribuye a gobiernos departamentales y municipales. Es, además, el rubro que más se redujo en la comparación con 2025.

Los pagos a la ANDE corresponden al resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital. De acuerdo con Itaipú, le aseguran a la estatal fondos “garantizados y previsibles” para sus planes de inversión.

En su reporte de 2025, la Binacional informó que desde agosto de 2023 hasta octubre de ese año había inyectado unos US$ 1.159 millones al Estado: US$ 580 millones en royalties, US$ 472 millones por cesión de energía y US$ 107 millones a la ANDE. El comunicado de este año no actualiza ese acumulado.