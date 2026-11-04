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Economía
04 de noviembre de 2026 - 10:36

Ueno Bank: Cámara cuestiona que garantía se use para cubrir fondos públicos y pide priorizar a ahorristas

Grupo de personas, varias mujeres, esperan frente a la sucursal del banco Ueno, visible el letrero 'ABIERTO 24 HORAS'.
Depositantes de Ueno Bank acuden a una de las sucursales céntricas de la entidad bancaria, luego de conocerse la noticia del procedimiento de resolución.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) pide una respuesta inmediata para los pequeños ahorristas de Ueno Bank y cuestiona la cobertura total de los depósitos públicos con el Fondo de Garantía (FGD).

Por Noelia Ferreira Fariña
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La atención a los pequeños ahorristas debe ser la prioridad ante el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp). En su comunicado, el gremio reclama que los afectados puedan acceder con rapidez a su dinero y reciban información clara sobre los pasos y plazos.

La Cámara también expresa preocupación por los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas jubilatorias. Sin embargo, sostiene que su recuperación exige un tratamiento distinto al de los ahorros que necesitan una respuesta inmediata.

Ese es el centro de su objeción al proyecto de ley que busca ampliar, de forma excepcional, la cobertura del FDG a todos los fondos públicos depositados en Ueno Bank.

Lea más: EN VIVO: Diputados trata la ley del Fondo de Garantía para pagar a los ahorristas de Ueno Bank

Fondo de Garantía: el cuestionamiento a la cobertura total

Para el gremio, la necesidad de auxiliar a los pequeños depositantes no justifica que ambos asuntos reciban la misma solución.

“La Cncsp no acompaña que la urgencia de los pequeños ahorristas se utilice para aprobar, bajo el mismo tratamiento, esa cobertura total y excepcional”, expresa el comunicado.

La ampliación propuesta incluye los recursos previsionales, es decir, el dinero destinado a las prestaciones de la seguridad social y las jubilaciones. El gremio considera que la preocupación por esos fondos debe atenderse con mecanismos propios.

El llamado a las autoridades y al Congreso es actuar con prudencia y apego a la ley con una respuesta urgente para los pequeños ahorristas.

Fondos del IPS y cajas jubilatorias: cómo plantea recuperarlos

El gremio señala que, para recuperar los recursos previsionales, primero se deben evaluar los bienes y derechos de la entidad, así como sus deudas. Ese examen debe respetar el orden que establece la ley y permitir que se determinen las responsabilidades.

El comunicado también reclama recuperar el dinero que desembolse el Fondo de Garantía. Para ello, propone convertir en recursos disponibles los activos restantes que figuren en el balance de corte, el registro contable que sirve de referencia para ese proceso.

La entidad exige que esa tarea se realice “con absoluta transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso”.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas se manifiestan frente a la Fiscalía pidiendo la devolución de su dinero

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