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Economía
04 de noviembre de 2026 - 07:00

Ueno Bank: gremio expresa confianza en el sistema financiero y pide medidas correctivas

La Cámara se pronunció este martes tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank por parte del BCP.
La Cámara se pronunció este martes tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank por parte del BCP.

Comerciantes y prestadores de servicios transmitieron un mensaje de tranquilidad ante el proceso de resolución de Ueno Bank. Respaldan la capacidad de las instituciones para preservar la estabilidad financiera y piden determinar a responsables.

Por ABC Color
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La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) transmitió un mensaje de tranquilidad ante el proceso de resolución de Ueno Bank.

La Cámara se pronunció este martes tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). En su comunicado, expresó su confianza en el sistema financiero paraguayo y solicitó que el caso se atienda conforme a la ley.

Lea más: Titular del BCP presenta su renuncia en medio de proceso de resolución en Ueno Bank

Ueno Bank: el pedido para evitar efectos sobre otros bancos

El gremio planteó que el tratamiento del caso debe evitar consecuencias sobre el resto del sistema financiero. “La atención de una situación particular debe realizarse dentro del marco legal, sin extender sus efectos al conjunto del sector”, expresó el gremio.

El mensaje apunta a transmitir tranquilidad a la ciudadanía ante el procedimiento anunciado por el BCP. La Cámara también manifestó su respaldo a la capacidad de las instituciones para preservar la estabilidad del sistema.

Lea más: Vicepresidente de la ANR, Rodolfo Frieddmann, pide expulsión de Santiago Peña

¿Qué reclaman los comerciantes y prestadores de servicios?

La confianza expresada por el gremio estuvo acompañada de un pedido de actuación a las autoridades competentes. El gremio solicitó que adopten las medidas correctivas que correspondan y que apliquen las consecuencias previstas en la ley si se determinan responsabilidades.

La confianza pública también requiere instituciones sólidas, supervisión efectiva y respuestas oportunas”, concluyó.

Lea más: Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: dos ya están bajo custodia policial

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