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Economía
04 de noviembre de 2026 - 11:12

Ueno Bank: plantearán nuevas modificaciones a la ley del Fondo de Garantías para pagar a los ahorristas

Depositantes de Ueno Bank se manifiestan frente al Panteón Nacional de los Héroes tras la intervención de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay.
Depositantes de Ueno Bank se manifiestan frente al Panteón Nacional de los Héroes tras la intervención de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)001757+0000 DANIEL DUARTE

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi”, Núñez detalló que ellos van a remitir el proyecto de ley aprobado ayer, pero también el dossier de las modificaciones sugeridas el BCP y la Asoban. Detalló que existe una diferencia de 500.000 beneficiarios entre los que tienen una cuenta alternativa a Ueno y los que no.

Por ABC Color y Luis Ríos
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El presidente del Congreso Nacional admitió que la ley que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores tenía un error dentro al introducir un artículo al final que establecía un anticipo en cuanto al fondo de garantía. Ese articulo aseguraba que se iba a habilitar nuevamente la aplicación de Ueno Bank para su operación en el sistema de pagos instantáneos. Pero esto no puede ocurrir porque el banco está en proceso de resolución y es inaplicable.

Lea más: Asoban respalda devolución anticipada a ahorristas y pide prudencia sobre el uso del Fondo de Garantía

El titular del Parlamento detalló que serán los Diputados los que aplicarán las modificaciones sobre eso y devolverán el proyecto al Senado para convocar a una sesión extraordinaria. “Vamos a hacer la ordinaria cualquier momento que vuelva acá ya, ya fue remitido el proyecto. Esperamos que vuelva con modificaciones y haremos una extraordinaria”, detalló Bachi.

Consultado sobre si se cometió un error en la redacción presentada ayer, dijo que simplemente se le esta dando más celeridad a la propuesta. “No creo que sea error, es mejorar la ley. Se tiene que resaltar el trabajo que hicieron los colegas senadores de tratar ayer sin pedido de nadie, porque fue una iniciativa parlamentaria y gracias a eso, en menos de tres días las personas van a poder cobrar no solamente 10 salarios mínimos, sino hasta 40 salarios”, ponderó Núñez.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Así será la mecánica

Consultado acerca del proceder, Núñez dijo que las entidades financieras con las que se consigne la acción, estarán obligadas por ley a crearle una cuenta a quienes solo posean una en Ueno Bank. “Hay 1.700.000 cuentapropistas de Ueno, de los cuales 1.300.000 tienen cuentas en otros bancos, ellos no van a tener problemas, va a ser más rápido. Entonces esta modificación es para tener en cuenta a esas 400.000 a 500.000 personas que solamente tienen cuenta en Ueno”, explicó el senador.

Bachi confirmó que será imposible reactivar el sistema de ebanking de Ueno, luego del proceso de resolución. “Es importante que vayan habilitando ya una cuenta bancaria porque después en un periodo, en un plazo de tres o cuatro días, ya se les va a transferir en esa otra cuenta bancaria. No se puede volver a utilizar el sistema de ueno bank, banco que está en proceso de cierre”, recalcó.

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