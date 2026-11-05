Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank

En el marco de la causa penal abierta tras el proceso de resolución de Ueno Bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle requirió de manera formal a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) un informe minucioso y exhaustivo sobre el historial contable, bancario y societario de un total de 27 personas físicas que ya se encuentran imputadas, así como de 20 personas jurídicas directamente salpicadas en las pesquisas.

La nota fiscal fue remitida con carácter de urgencia a la titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz de Recalde. La diligencia se enmarca dentro de la causa caratulada como presunta lesión de confianza y otros hechos punibles derivados del manejo irresponsable de los depósitos estatales y privados que terminaron atrapados en la entidad bancaria.

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Las autoridades fijaron un plazo perentorio de cinco días hábiles para que la Seprelad remita los legajos de inteligencia financiera en formato digital al despacho del Ministerio Público.

La búsqueda del dinero

La investigación penal apunta a rastrear el destino del flujo millonario que se movía a través de empresas vinculadas, las cuales habrían funcionado como ramificaciones para operaciones de vaciamiento o desvío de capitales.

Entre las sociedades sobre las que la Fiscalía solicitó la lupa financiera figuran firmas como Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A. e ITTI S.A.E.C.A., además de otras entidades comerciales e inmobiliarias constituidas en los últimos años.

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Los fiscales pretenden reconstruir la ruta del dinero para ubicar bienes, transferencias al exterior y cuentas paralelas que permitan sostener la acusación penal y, eventualmente, solicitar embargos preventivos para intentar reparar el multimillonario perjuicio infligido a las arcas públicas y a los miles de ahorristas de Ueno Bank.

Un equipo fiscal bajo la presión social

El pedido formulado por la fiscala Adle forma parte del paquete de diligencias iniciales impulsadas por la comitiva especial de agentes designada mediante la Resolución FGE n.º 4393, conformada por los fiscales de Delitos Económicos Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera.

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El proceso de resolución de Ueno Bank se inició el pasado martes, y se realizó el bloqueo de cuentas de aproximadamente 3 millones de usuarios, que recibirán su dinero ahorrado mediante un fondo de garantías, según informó el Banco Central del Paraguay (BCP).