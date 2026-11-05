Ueno Bank: exempleados del Grupo Vázquez se movilizan y reclaman respuestas laborales

Los exempleados del Grupo Vázquez, afectados por el caso de Ueno Bank, movilizaron este jueves hasta la sede central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), sobre la calle Herrera, para exigir respuestas sobre su situación laboral.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, recibió a los manifestantes, quienes acudieron a la institución en busca de orientación ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos y el cumplimiento de sus derechos.

Durante el encuentro, la secretaria de Estado escuchó las inquietudes de los afectados y transmitió un mensaje de tranquilidad. Además, anunció que el Ministerio convocará a las diferentes empresas empleadoras para esclarecer la situación de los trabajadores y velar por el respeto de sus derechos laborales.

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A través de sus canales oficiales, el MTESS informó que continúa brindando atención y asesoramiento a los afectados, principalmente ante las dudas sobre la continuidad de sus relaciones laborales y el cobro de sus haberes.

“Escuchamos sus consultas, recibimos sus denuncias y los orientamos sobre sus derechos, la continuidad de sus contratos y el cobro de sus haberes. Ante la incertidumbre, estamos presentes para acompañar a los trabajadores”, había comunicado la cartera de Estado.

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Reclaman liquidaciones e indemnizaciones

Entre las principales preocupaciones de los trabajadores figuran el pago de las liquidaciones finales, las indemnizaciones y la verificación de los aportes previsionales. Durante la jornada, grupos de afectados fueron recibidos en las dependencias ministeriales para canalizar sus consultas y formalizar denuncias individuales y colectivas.

La movilización también generó inconvenientes en el tránsito sobre la calle Herrera. La Policía Nacional realizó desvíos vehiculares en las inmediaciones para facilitar la circulación por las arterias adyacentes.