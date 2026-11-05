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Economía
05 de noviembre de 2026 - 13:56

Ueno Bank: exempleados del Grupo Vázquez se movilizan y reclaman respuestas laborales

Multitud de trabajadores reunidos en la calle, algunos usando teléfonos, con una mujer sentada en el suelo con camiseta rosa y jeans.
Cientos de exempleados del Grupo Vázquez se manifiestan ante la ministra Mónica Recalde en busca de respuestas laborales.

Cientos de trabajadores del Grupo Vázquez, afectados por la crisis de Ueno Bank, se movilizaron esta mañana frente al Ministerio de Trabajo. La ministra Mónica Recalde los recibió pasado el mediodía y anunció que convocarán a las empresas empleadoras para esclarecer la situación y garantizar el respeto de sus derechos laborales.

Por Víctor Ferreira
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Los exempleados del Grupo Vázquez, afectados por el caso de Ueno Bank, movilizaron este jueves hasta la sede central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), sobre la calle Herrera, para exigir respuestas sobre su situación laboral.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, recibió a los manifestantes, quienes acudieron a la institución en busca de orientación ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos y el cumplimiento de sus derechos.

Durante el encuentro, la secretaria de Estado escuchó las inquietudes de los afectados y transmitió un mensaje de tranquilidad. Además, anunció que el Ministerio convocará a las diferentes empresas empleadoras para esclarecer la situación de los trabajadores y velar por el respeto de sus derechos laborales.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Mujer con micrófono habla a los asistentes, algunos con expresiones serias, mientras sostienen carteles en un ambiente de protesta.
Trabajadores de Ueno Bank y Grupo Vázquez se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo exigiendo respuestas sobre sus desvinculaciones.

A través de sus canales oficiales, el MTESS informó que continúa brindando atención y asesoramiento a los afectados, principalmente ante las dudas sobre la continuidad de sus relaciones laborales y el cobro de sus haberes.

“Escuchamos sus consultas, recibimos sus denuncias y los orientamos sobre sus derechos, la continuidad de sus contratos y el cobro de sus haberes. Ante la incertidumbre, estamos presentes para acompañar a los trabajadores”, había comunicado la cartera de Estado.

Lea más: Ueno Bank: comerciantes del Mercado 4 anuncian gran movilización y exigen la destitución de Peña

Mujer de cabello largo y oscuro en blazer claro habla frente a un micrófono mientras varios periodistas la observan.
Cientos de exempleados de Ueno Bank se movilizaron hasta el Ministerio de Trabajo en busca de respuestas sobre sus desvinculaciones.

Reclaman liquidaciones e indemnizaciones

Entre las principales preocupaciones de los trabajadores figuran el pago de las liquidaciones finales, las indemnizaciones y la verificación de los aportes previsionales. Durante la jornada, grupos de afectados fueron recibidos en las dependencias ministeriales para canalizar sus consultas y formalizar denuncias individuales y colectivas.

La movilización también generó inconvenientes en el tránsito sobre la calle Herrera. La Policía Nacional realizó desvíos vehiculares en las inmediaciones para facilitar la circulación por las arterias adyacentes.

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