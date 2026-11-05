Ueno Bank: comerciantes del Mercado 4 anuncian gran movilización y exigen la destitución de Peña

Comerciantes, permisionarios y trabajadores del Mercado 4 anunciaron una serie de movilizaciones para este jueves y mañana viernes, en protesta por la crisis de Ueno Bank y los perjuicios ocasionados a los ahorristas. Esto en torno a los cuestionamientos que involucran al sistema financiero y al Gobierno de Santiago Peña.

La convocatoria plantea una defensa del trabajo y de los ahorros ciudadanos, además de exigir respuestas ante lo que consideran un escenario de desprotección y corrupción. Entre los principales reclamos figura la destitución del presidente de la República.

El abogado Leonardo Ojeda, uno de los organizadores de las movilizaciones, explicó que la situación de Ueno Bank golpeó directamente a los comerciantes del Mercado 4, debido a la extendida utilización de los servicios de la entidad para las operaciones cotidianas.

“Todo muerto está el mercado”, manifestó al describir el panorama comercial y agregó: “No te imaginás lo que están pasando esa gente que se manejan día a día con esa platita que hoy está bloqueado en Ueno”, expresó.

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Ueno Bank: Peña es un “estafador de ilusiones”

Ojeda también cuestionó a quienes, a su criterio, intentan desentenderse de la crisis y apuntó contra el oficialismo.

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“Estafador de ilusiones es Santiago Peña y todos los secuaces”, manifestó. Agregó que tampoco pueden desligarse de la situación quienes continúan formando parte del oficialismo y “se están sacando la nalga de la jeringa”.

Agregó que el 80% de sus compañeros, incluido él mismo, utilizaba Ueno Bank.

“Todos teníamos porque era muy fácil todo su uso. Nos facilitaba para la venta y las compras”, explicó Ojeda, quien recordó que, después de la pandemia, la entidad se había convertido en una herramienta importante para las transacciones comerciales.

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Exigen la destitución de Peña

Los organizadores también endurecieron su postura contra el Gobierno y reclamaron la salida del mandatario. Consultado sobre si consideran que Peña debe renunciar o enfrentar un juicio político para ser apartado del cargo, Ojeda fue categórico: “¡Destitución ya!”.

“Todos son tan culpables. Nadie se puede hacer del desentendido”, agregó, al cuestionar las responsabilidades en torno a la crisis.

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Dos jornadas de movilización

De acuerdo con la convocatoria, la primera concentración está prevista para este jueves a las 16:00, mientras que la segunda movilización se realizará mañana viernes a las 11:00.

El punto de encuentro establecido es la intersección de la avenida Rodríguez de Francia y Battilana, en las inmediaciones del Mercado 4.

Bajo consignas como “¡Fuera el despojo de nuestros bienes!” y “¡El Mercado 4 no se calla!”, los convocantes instaron a comerciantes, trabajadores y ciudadanos afectados a sumarse a las protestas con banderas paraguayas y carteles reivindicativos.

Los organizadores también advirtieron sobre posibles cierres intermitentes y demoras en el tránsito vehicular durante las concentraciones, por lo que recomendaron a los automovilistas tomar vías alternativas.