ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
05 de noviembre de 2026 - 12:21

Ueno Bank: comerciantes del Mercado 4 anuncian gran movilización y exigen la destitución de Peña

Santiago Peña, mediante Conatel, adjudicó la red 5G a Nubicom, firmas ligadas a sus exsocios de Ueno e ITTI.
Santiago Peña, mediante Conatel, adjudicó la red 5G a Nubicom, firmas ligadas a sus exsocios de Ueno e ITTI.

Comerciantes y permisionarios del Mercado 4 anunciaron movilizaciones para este jueves y viernes en rechazo a la crisis de Ueno Bank y sus consecuencias sobre los pequeños negocios. Los organizadores aseguran que la mayoría utilizaba la entidad para sus operaciones diarias y reclaman la destitución del presidente Santiago Peña.

Por Víctor Ferreira
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Comerciantes, permisionarios y trabajadores del Mercado 4 anunciaron una serie de movilizaciones para este jueves y mañana viernes, en protesta por la crisis de Ueno Bank y los perjuicios ocasionados a los ahorristas. Esto en torno a los cuestionamientos que involucran al sistema financiero y al Gobierno de Santiago Peña.

La convocatoria plantea una defensa del trabajo y de los ahorros ciudadanos, además de exigir respuestas ante lo que consideran un escenario de desprotección y corrupción. Entre los principales reclamos figura la destitución del presidente de la República.

El abogado Leonardo Ojeda, uno de los organizadores de las movilizaciones, explicó que la situación de Ueno Bank golpeó directamente a los comerciantes del Mercado 4, debido a la extendida utilización de los servicios de la entidad para las operaciones cotidianas.

“Todo muerto está el mercado”, manifestó al describir el panorama comercial y agregó: “No te imaginás lo que están pasando esa gente que se manejan día a día con esa platita que hoy está bloqueado en Ueno”, expresó.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

Movilizaciones luego de la resolución que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
Movilizaciones luego de la resolución que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino

Ueno Bank: Peña es un “estafador de ilusiones”

Ojeda también cuestionó a quienes, a su criterio, intentan desentenderse de la crisis y apuntó contra el oficialismo.

“Estafador de ilusiones es Santiago Peña y todos los secuaces”, manifestó. Agregó que tampoco pueden desligarse de la situación quienes continúan formando parte del oficialismo y “se están sacando la nalga de la jeringa”.

Agregó que el 80% de sus compañeros, incluido él mismo, utilizaba Ueno Bank.

“Todos teníamos porque era muy fácil todo su uso. Nos facilitaba para la venta y las compras”, explicó Ojeda, quien recordó que, después de la pandemia, la entidad se había convertido en una herramienta importante para las transacciones comerciales.

Lea más: Ueno Bank: ADEC exige la renuncia de Santiago Peña y pide que se someta a la Justicia

Exigen la destitución de Peña

Los organizadores también endurecieron su postura contra el Gobierno y reclamaron la salida del mandatario. Consultado sobre si consideran que Peña debe renunciar o enfrentar un juicio político para ser apartado del cargo, Ojeda fue categórico: “¡Destitución ya!”.

“Todos son tan culpables. Nadie se puede hacer del desentendido”, agregó, al cuestionar las responsabilidades en torno a la crisis.

Lea más: Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

Mujer con gorra rosa y bandana roja sostiene un abanico, mientras un hombre con camiseta oscura porta una bandera paraguaya y un cartel.
Manifestantes contra Santiago Peña y su mala gestión con Ueno Bank

Dos jornadas de movilización

De acuerdo con la convocatoria, la primera concentración está prevista para este jueves a las 16:00, mientras que la segunda movilización se realizará mañana viernes a las 11:00.

El punto de encuentro establecido es la intersección de la avenida Rodríguez de Francia y Battilana, en las inmediaciones del Mercado 4.

Bajo consignas como “¡Fuera el despojo de nuestros bienes!” y “¡El Mercado 4 no se calla!”, los convocantes instaron a comerciantes, trabajadores y ciudadanos afectados a sumarse a las protestas con banderas paraguayas y carteles reivindicativos.

Los organizadores también advirtieron sobre posibles cierres intermitentes y demoras en el tránsito vehicular durante las concentraciones, por lo que recomendaron a los automovilistas tomar vías alternativas.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar