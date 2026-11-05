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Economía
05 de noviembre de 2026 - 07:55

Ueno Bank: Nakayama niega vínculos comerciales con uno de los directores imputados

Hombre con pasamontañas y camiseta blanca es sujetado por policías. La escena es urbana, con vehículos y agentes en uniforme.
Con remera blanca y capucha, Julio Rey, exdirectivo de Ueno BankPedro González

El senador liberal Eduardo Nakayama reconoció que tiene un vínculo de más de 40 años con Julio Daniel Rey Fernández quien se desempeñó como vicepresidente segundo de Ueno Bank y hoy está entre los imputados por el caso. Negó tener vínculos comerciales con el mismo.

Por ABC Color
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“Julio fue mi compañero desde el Preescolar; lo conozco de hace más de 40 años. Fue mi compañero incluso de trabajo, empezamos juntos. Tengo una larguísima relación de amistad con él pero no tengo ningún vínculo económico o comercial con él”, replicó Nakayama.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

El senador liberal alegó que él también criticó a Santiago Peña por desvincularse muy tarde de sus acciones en Ueno Bank. “Cuando uno ejerce o asume la primera magistratura, tiene que tener una actividad exclusiva dedicada al gobierno. No puede dedicarse a otras cosas, y tampoco puede tener este tipo de conflictos de intereses”, refrendó el legislador.

Insistió en que el conflicto de intereses es innegable ya que Peña seguía figurando como accionista luego de haber asumido como presidente de la República. “Hubo también una gran cantidad de hechos que se han sumado a lo largo de todo este periodo que pueden dar a entender que hubo un favoritismo hacia Ueno Bank, por la hiperconcentración de depósitos del sector público, principalmente en la previsional del IPS”, añadió.

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“Yo pienso que hubo un conflicto de intereses grave en el caso de él siendo accionista y presidente de la República. Justamente ayer dije que se había hecho mal en no incluir un pedido de informes al IPS para preguntarle a ellos por qué hiperconcentraron sus fondos en un banco. Pero hay una cadena de responsabilidades”, sostuvo.

Calificadoras de riesgo

Luego de que JP Morgan haya publicado un informe económico para América Latina, sobre la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un proceso formal de resolución para el Ueno bank y entre otras cosas haya recomendado “infraponderar” al Paraguay en el portafolio de bonos soberanos internacionales, Nakayama cuestionó la manera en que pasaron todas las evaluaciones.

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“Lograron colocar casi igual cantidad en dólares de lo que recibieron de fondos de la previsional, nada menos que en el mercado de Nueva York; o sea, emitieron bonos por unos 300 millones de dólares en Nueva York. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se consigue colocar eso en el mercado más exigente y puntilloso del mundo si no hubo una complicidad de las calificadoras de riesgo? Salvo que haya habido una adulteración de los números, en cuyo caso la situación se torna más grave porque se convierte en un crimen federal”, analizó.

Para él, todo lo acontecido en los últimos días, es evidencia contundente de que la situación de Ueno Bank era mucho más grave de lo que se creía. “Una hipótesis es que el Consejo del IPS haya dado la orden de que se canalicen estos recursos en forma directa, en cuyo caso estamos hablando de una responsabilidad penal. Pero aunque no lo haya hecho, ¿a quién responde el presidente del IPS? Al presidente de la República. Es decir, existe una responsabilidad política, y por eso también él (Peña) puede ser enjuiciado y apartado de su cargo”, explicó Nakayama.

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En ese sentido, aseguró haber votado por todos los pedidos de informe que se presentaron, salvo el último que se pidió contra el Banco Atlas. “Ese pedido se metió dentro una gran cantidad de cosas y yo solicité expresamente que se retire mi voto de ese pedido, porque se presentó específicamente sobre Atlas y no se puede aprobar un pedido de informe de esa naturaleza”, argumentó.

Eduardo Nakayama Rojas, en saco oscuro y camisa celeste, rodeado de periodistas con micrófonos en la Cámara de Senadores.
Eduardo Nakayama Rojas responde a preguntas de periodistas en la Cámara de Senadores.

Nakayama hizo énfasis en que cuando se presentan en un solo día en ambas cámaras ciertos pedidos de informe, algún ruido debe hacerle a los legisladores. “Yo por una cuestión de prudencia y para tratar de proteger al sistema financiero, he tratado de mantener una posición mucho más cautelosa, en el sentido de tratar de evitar que a raíz del ruido político esto se pueda desmadrar de alguna manera”, destacó.

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El pedido de informe sobre Ueno

Adentrándose en el pedido de informes sobre el banco que se encuentra en proceso de resolución, afirmó que el Banco Central respondió de manera incompleta y retaceando información a las 31 preguntas enviadas por el Congreso Nacional. “Ellos omitieron la parte más importante. Lo que nosotros posteriormente nos enteramos fue de manera oficiosa, en gran medida por las investigaciones que hizo ABC Color”, subrayó.

“Estas respuestas al pedido de informe específico sobre el Banco Ueno, no fueron claves como para que nosotros digamos ‘esto está de tal manera’. ABC Color obtuvo informaciones sobre los préstamos a empresas vinculadas que no están respondidas en el informe”, agregó.

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Eduardo Nakayama finalizó haciendo un llamado a la calma. “Yo mismo cuando empezaron a difundir informaciones falsas sobre que algunos bancos estaban teniendo problemas y que había que retirar dinero y demás, lo primero que yo hice fue llamar a la calma. Prefiero pecar de cauteloso que pecar de arrojado, eso es algo que ha caracterizado siempre mi comportamiento y mi opinión”, finalizó.

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