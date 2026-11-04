Ueno Bank: pedirán sesión extraordinaria de Diputados para tratar juicios a Peña y Alliana

Miembros de la ‘multibancada’ de partidos opositores de la Cámara de Diputados anunciaron hoy que solicitarán la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Congreso mañana, jueves, a las 10:00, para que sean tratados pedidos de juicio político al presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La oposición en Diputados - con apoyo de miembros de la disidencia del Partido Colorado – planea presentar hoy formalmente los líbelos acusatorios contra el presidente Peña y el vicepresidente Alliana, un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, uno de los mayores bancos privados del país, vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña y que tuvo un gran crecimiento en los últimos años.

Cientos de miles de ahorristas tienen congelados sus depósitos luego de la decisión del BCP, que dijo haber detectado el deterioro de los índices de solvencia de Ueno, una situación que la banca matriz atribuyó en parte a que el banco concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites permitidos.

Los números que hacen falta para aprobar los juicios políticos en Diputados

El diputado opositor Rubén Rubín (Partido Encuentro Nacional) comentó hoy a medios de comunicación en el Congreso que los libelos acusatorios ya han sido firmados por 22 diputados, superando el número mínimo de 15 días necesario para su presentación.

Los opositores afirman que hay como mínimo 36 diputados que prometieron apoyar los pedidos de juicio político. Sin embargo, ese número no es necesario para dar quórum legal a la eventual sesión extraordinaria de mañana.

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El quórum mínimo para una sesión en Diputados es de 41 parlamentarios, por lo que sería necesario que al menos cinco legisladores oficialistas se presenten. En caso de que eso ocurra, una mayoría de dos tercios de los presentes – 27 diputados - podría aprobar los pedidos de juicio político y remitirlos al Senado.

Llamado al oficialismo

El diputado Rubín comentó que, hasta el momento, el diputado Mauricio Espínola (ANR) es el único representante de la disidencia colorada que firmó los libelos, aunque manifestó que este dijo que varios de sus compañeros de bancada tienen la intención de sumar sus firmas.

Agregó que incluso aquellos legisladores que no firmen los líbelos podrían votar a favor de los juicios políticos.

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Igualmente, hizo un llamado a la ciudadanía a que haga llegar a sus respectivos representantes legislativos su posición. “La ciudadanía debe hacerse sentir”, dijo.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) lanzó un mensaje a sus colegas del oficialismo, pidiendo que se presenten a la sesión extraordinaria de mañana.

“Súmense mañana a la sesión, debatamos y que la ciudadanía vea que la clase política no solo está para pedirles su voto”, dijo, y agregó que “no aparecer implica proteger a un gobierno que protegió este esquema criminal”.

Las causales contra Peña

El diputado Raúl Benítez hizo un resumen de las causales expuestas en los libelos acusatorios, en uno de los cuales se acusa al presidente Peña de haber facilitado la utilización del “aparato del Estado para beneficiar, fondear y blindar a un conglomerado financiero” del cual el propio mandatario era accionista hasta el año pasado.

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Afirmó que hubo un “plan orquestado” por la Presidencia de la República para beneficiar al grupo empresarial del que formaba parte Ueno Bank y citó como aspectos de ese supuesto plan la “mutilación” de la ley de conflicto de intereses que, a su juicio, facilitó que el presidente Peña ubique como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, previamente presidente y directivo de la financiera que pasaría a convertirse en Ueno Bank.

Señaló también el “desvío masivo” de fondos de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) a cuentas en Ueno y los créditos masivos que ese banco otorgó - según denunció el BCP – a empresas de su propio grupo empresarial, superando los límites legales para ese tipo de operaciones.

Alliana, “responsable solidario”

Sobre la inclusión de un pedido de juicio político al vicepresidente Alliana, el diputado Benítez argumentó que este, en su rol de “nexo” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, operó para facilitar la aprobación de medidas legislativas que facilitaron las supuestas irregularidades en torno a Ueno.

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Indicó que el vicepresidente fue presidente en ejercicio – debido a los frecuentes viajes del presidente Peña al exterior – durante más de 250 días y que en todo ese tiempo “no marcó distancia de la gestión de Peña”, por lo que puede ser considerado “responsable solidario” de las faltas que se atribuyen al primer mandatario.

“Hay más culpables, pero tenemos que empezar por los máximos responsables”, subrayó.

Daniel Centurión: Disidencia colorada acompañaría solo juicio político a Peña

El diputado Daniel Centurión, miembro de la bancada disidente de la ANR en la Cámara Baja, dio a entender hoy que los colorados disidentes solo acompañarían el pedido de juicio político al presidente Peña, no así el que afecta al vicepresidente Alliana.

Opinó que Peña es el “responsable político” de la crisis en torno a Ueno Bank.

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Sobre la posibilidad de que miembros del oficialismo colorado apoyen los pedidos de juicio político, dijo entender que hay “posiciones contrapuestas” y que no parece haber un consenso entre los oficialistas.