DNIT ofrece opción para facturar y prepara decisión sobre vencimientos, tras inconvenientes en Itti por caso Ueno

Los contribuyentes con problemas para emitir facturas electrónicas pueden solicitar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) un timbrado para usar comprobantes preimpresos o autoimpresos mientras dure la reparación de sus sistemas. Sobre los vencimientos de impuestos, la institución informó que tendrá una decisión para este el lunes.

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Facturación electrónica: qué alternativa ofrece la DNIT

Hugo López, coordinador general del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen), dependiente de la DNIT, explicó a ABC que los que tengan inconvenientes para emitir facturas podrán solicitar un timbrado preimpreso/autoimpresor a la institución.

El timbrado es la autorización para emitir esos comprobantes. Esta opción permite facturar durante el período de reparación del sistema electrónico del contribuyente. López precisó que todas las áreas operativas aplican esta alternativa desde ayer, jueves.

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Vencimientos de impuestos: la decisión se conocerá el lunes

Desde el Departamento de Prensa de la DNIT señalaron que ese punto aún está pendiente. “Con respecto a los vencimientos, el lunes vamos a tener la decisión al respecto”, indicaron.

La institución agregó que comunicará la resolución por sus canales oficiales página web y redes sociales. Por tanto, la respuesta recibida no confirma una prórroga de los vencimientos tributarios.

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Qué pidieron los contadores por los problemas ligados a Itti y Ueno Bank

El Movimiento Resistencia Contable del Paraguay solicitó alternativas ante los problemas de facturación electrónica vinculados al servicio de Itti. También pidió flexibilidad tributaria para los clientes de Ueno Bank que no pueden disponer de sus fondos.

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