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Economía
06 de noviembre de 2026 - 15:07

DNIT ofrece opción para facturar y prepara decisión sobre vencimientos, tras inconvenientes en Itti por caso Ueno

Cálculo de pago de impuestos
Los facturadores electrónicos que tengan inconvenientes para emitir facturas, podrán solicitar un timbrado preimpreso/autoimpresor a la DNIT de manera temporal. pcess609

Tras los reclamos de los contadores, la DNIT explicó qué alternativa tienen quienes no pueden emitir facturas electrónicas. La institución aún no confirmó una prórroga para el pago de impuestos y anunció una definición para el lunes.

Por Noelia Ferreira Fariña
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Los contribuyentes con problemas para emitir facturas electrónicas pueden solicitar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) un timbrado para usar comprobantes preimpresos o autoimpresos mientras dure la reparación de sus sistemas. Sobre los vencimientos de impuestos, la institución informó que tendrá una decisión para este el lunes.

Lea más: Ueno Bank: contadores piden medidas a la DNIT por fondos bloqueados y problemas de facturación ligados a Itti

Facturación electrónica: qué alternativa ofrece la DNIT

Hugo López, coordinador general del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen), dependiente de la DNIT, explicó a ABC que los que tengan inconvenientes para emitir facturas podrán solicitar un timbrado preimpreso/autoimpresor a la institución.

El timbrado es la autorización para emitir esos comprobantes. Esta opción permite facturar durante el período de reparación del sistema electrónico del contribuyente. López precisó que todas las áreas operativas aplican esta alternativa desde ayer, jueves.

Lea más: IPS asignará banco automáticamente a jubilados y ahora dice que no hay que hacer trámites

Vencimientos de impuestos: la decisión se conocerá el lunes

Desde el Departamento de Prensa de la DNIT señalaron que ese punto aún está pendiente. “Con respecto a los vencimientos, el lunes vamos a tener la decisión al respecto”, indicaron.

La institución agregó que comunicará la resolución por sus canales oficiales página web y redes sociales. Por tanto, la respuesta recibida no confirma una prórroga de los vencimientos tributarios.

Hugo López, coordinador general del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen), dependiente de la DNIT.
Hugo López, coordinador general del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen), dependiente de la DNIT.

Qué pidieron los contadores por los problemas ligados a Itti y Ueno Bank

El Movimiento Resistencia Contable del Paraguay solicitó alternativas ante los problemas de facturación electrónica vinculados al servicio de Itti. También pidió flexibilidad tributaria para los clientes de Ueno Bank que no pueden disponer de sus fondos.

Lea más: Santiago Peña no irá al Congreso: sus abogados lo representarán en el juicio político

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