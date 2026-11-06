Ueno Bank: contadores piden medidas a la DNIT por fondos bloqueados y problemas de facturación ligados a Itti

El Movimiento Resistencia Contable del Paraguay pidió a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) medidas para los contribuyentes que no pueden disponer de su dinero o tienen problemas para emitir facturas electrónicas. Su representante, Lilian Torres, reclamó instrucciones claras y un canal de atención con respuestas ante las dificultades para cumplir las obligaciones tributarias.

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Sin factura electrónica y acceso a fondos no pueden trabajar

La falta de acceso a fondos y los problemas con un servicio de facturación electrónica que se vincula con la la empresa tecnológica ITTI SAECA (vinculada al Grupo Vázquez) afectan a empresas y trabajadores que deben pagar impuestos, según explicó Torres. El reclamo apunta a que la administración tributaria establezca alternativas concretas para cada situación.

La representante sostuvo, en entrevista con ABC Color, que la DNIT debe informar qué pasos debe seguir el contribuyente, qué documentos necesita y dónde puede presentar su caso. A su criterio, la institución debe tomar la iniciativa ante estos inconvenientes.

“Yo quisiera que en vez de esperar que la gente que tenga problemas les consulte, ellos saquen ya propuestas de alternativas de solución ante esos inconvenientes”, expresó.

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Vencimientos de impuestos: reclaman opciones para quienes tienen fondos bloqueados

Torres señaló que los vencimientos tributarios alcanzan a personas que no pueden utilizar el dinero de sus cuentas. Citó compromisos como el IVA y los anticipos de renta, cuyo pago requiere recursos que, según advirtió, algunos contribuyentes no tienen disponibles.

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Por eso, solicitó una flexibilización para los afectados. También relató que personas de la DNIT le manifestaron que no podían disponer una exoneración general de multas e intereses.

Ante esa situación, pidió una vía específica para exponer los casos y obtener una contestación. “Una cosa es que yo te reclame y otra cosa es que vos me respondas y me digas, sí, voy a tener en cuenta tu pedido”, afirmó.

Facturación electrónica: solicitan un plazo para regularizar las operaciones

Otro frente del reclamo es la interrupción de un servicio de facturación electrónica. Según Torres, el problema obliga a los usuarios afectados a buscar otro proveedor y adaptar sus sistemas para transferir las operaciones pendientes.

Ese cambio tiene un costo, advirtió. La dificultad aumenta para las empresas que, además, carecen de acceso a sus fondos para afrontar nuevos gastos.

Torres recordó que la obligación de documentar las ventas (facturación) continúa, aunque el contribuyente tenga problemas con el servicio que contrató. Por eso, planteó un margen para resolver esa situación. “Por lo menos darle un plazo de 30 días para que regularice su situación”, propuso.

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Pagos con tarjetas: piden aclarar cómo reclamar operaciones pendientes

La representante también alertó sobre ventas con tarjetas de crédito cuyo proceso de cobro, según su relato, quedó inconcluso. Explicó que los comerciantes necesitan conocer el estado de esas operaciones y saber cómo reclamar el dinero.

En este punto, pidió la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) para aclarar qué alternativas tienen los negocios afectados y cómo pueden ejercer sus derechos.