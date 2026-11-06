IPS asignará banco automáticamente a jubilados y ahora dice que no hay que hacer trámites

El Instituto de Previsión Social informó a los jubilados en su página web que no es necesario hacer ningún trámite para el cobro de noviembre, tanto del haber jubilatorio como del beneficio adicional anual (aguinaldo). El proceso será automático y se asignará un banco a todos los jubilados, por lo que no deben acudir a la Dirección de Jubilaciones ni a otro local.

La presidenta en ejercicio, Mirtha Arias, lo explicó este viernes en un video. Señaló que, “teniendo en cuenta lo ocurrido” y que es de público conocimiento, la previsional asignará un nuevo banco de forma automática para los haberes del mes en curso. “Estamos haciendo el esfuerzo para que todos tengan su salario y aguinaldo en tiempo y forma”, afirmó.

Los jubilados podrán saber en qué banco cobrarán desde el lunes, en la página web del IPS o en la aplicación Mi IPS, ya que el proceso informático todavía se está trabajando. El IPS precisó que el cambio será automático por esta única vez.

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Lo que se dijo antes

El mensaje es distinto al de los últimos días. El miércoles 4 de noviembre, la gerente financiera, Gladys Vera, indicó que los jubilados que quisieran otro banco podían gestionar el cambio desde ya, mediante un formulario en el BNF, el GNB o el Itaú. Según dijo, el IPS asignaría una entidad solo a quienes no pudieran hacerlo por cuenta propia.

Ese mismo mecanismo llevó a muchos jubilados a la Caja Central del IPS el jueves, donde funcionarios les entregaban un formulario para completar, junto con una fotocopia de cédula, según reportaron algunos medios de comunicación.

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El trasfondo es la resolución de Ueno Bank, que el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el 3 de noviembre. Unos 32.000 jubilados y pensionados cobraban por esa entidad y debían ser trasladados a otro banco.

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Tres horas de espera y más de G. 100.000 en Bolt

El caso de un adulto mayor de 81 años muestra el costo de esas indicaciones cambiantes. Ayer fue a un local del Banco Itaú para gestionar el cambio y esperó tres horas para ser atendido. Al final le dijeron que debía ir a la oficina de IPS en Constitución y Herrera.

Este viernes se trasladó hasta ese lugar y allí le indicaron que no se preocupe, que se le asignará otro banco de manera automática. Es decir, el trámite por el que había esperado y viajado ya no era necesario.

Entre ambos días, el jubilado gastó más de G. 100.000 en Bolt para trasladarse y hacer averiguaciones, en base a informaciones previas que resultaron erradas.

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Falsas noticias y calma

La confusión se agravó por la avalancha de noticias falsas en redes sociales, que decían que este viernes era el último día para cambiar de banco. Muchos jubilados se acercaron a la Dirección de Jubilaciones y a otros puntos de la capital para pedir el cambio.

Ante la aglomeración, la consejera Mirtha Arias y la gerente financiera, Gladys Vera, salieron a explicarles el proceso para llevar calma. Personal administrativo y funcionarios policiales apoyaron la atención a los jubilados.

El IPS pidió además informarse solo por sus canales oficiales y advirtió que no solicita datos personales ni claves por llamadas, mensajes o redes sociales.