Fondos mutuos de Ueno: gestionan el traspaso a otra administradora para restablecer rescates

A través de un comunicado oficial difundido en la cuenta de @uenocasadebolsa, la firma informó a los partícipes del Fondo Mutuo Ueno Cash Guaraníes y del Fondo Mutuo Ueno Cash Dólares sobre las gestiones que se están llevando a cabo para habilitar el rescate de los recursos. La medida busca dar una respuesta concreta a los inversores que aguardan la regularización de sus capitales.

En la nota, la administradora reiteró que se encuentra trabajando activamente en el traspaso de la gestión de ambos fondos a una entidad autorizada en el mercado. El objetivo central de esta operativa es restablecer las solicitudes de rescate de manera ordenada, priorizando en todo momento la protección del valor de las inversiones de los partícipes.

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Para brindar tranquilidad y transparencia, la entidad detalló los puntos clave que componen la hoja de ruta destinada a recuperar la operatividad habitual.

Los activos de los fondos están separados

En primer lugar, el escrito enfatizó que los activos de ambos fondos mutuos constituyen un patrimonio totalmente separado de la propia administradora y del banco, estando invertidos en los títulos correspondientes a los estados de cuenta de cada cliente.

“Tus cuotas siguen siendo parte de tus cuotapartes siguen siendo tuyas”, señalaron en la misiva.

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Respecto a la causa de la traba operativa, el comunicado puntualiza: “Estamos trabajando en el traspaso de la administración”. En ese contexto, explicaron que la suspensión responde a un impedimento técnico-operativo y no a un deterioro en la situación financiera de los fondos, los cuales operaban a través de la App de UENO Bank con acreditación automática en caja de ahorro.

Sin embargo, al verse interrumpido dicho canal, se hizo necesario estructurar una nueva vía de salida para los clientes.

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“Con el banco intervenido ese canal de pago dejó de funcionar. Estamos avanzando en un acuerdo con una administradora autorizada, para que asuma la gestión integral de ambos fondos y pague los rescates mediante transferencia a la cuenta bancaria que cada partícipe indique”, señala la misiva.

Salida ordenada, sin malvender tus títulos

El pronunciamiento hace hincapié en la importancia de evitar una liquidación precipitada de las carteras para preservar su valor de mercado. “Elegimos este camino en lugar de una liquidación forzosa, que obligaría a vender toda la cartera de golpe a precios castigados por la falta de liquidez del mercado”, argumentó la firma en la nota.

En la misma línea, añadieron que “el traspaso permite realizar los traspasos de forma gradual y mantiene la trazabilidad de cada cuotaparte. El objetivo es minimizar en la mayor medida posible, el impacto negativo de la venta de activos sobre el valor de tus cuotapartes”, resaltó.

Comunicado aclara: “esto no implica garantizar el cobro del 100% de su valor”

No obstante, el escrito aclara con honestidad sobre los alcances reales del proceso. El comunicado especifica que “esto no implica garantizar el cobro del 100% de su valor, el resultado final dependerá del cobro de los títulos de la cartera y de las condiciones del mercado”.

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Finalmente, la entidad afirmó que una vez concretado el acuerdo de traspaso con la nueva administradora, este será presentado formalmente a la Superintendencia de Valores para su evaluación y aprobación. Tan pronto como se obtenga el visto bueno regulatorio, informarán el cronograma definitivo de pagos y mantendrán actualizados a los partícipes sobre cada avance del proceso.