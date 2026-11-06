Ueno Bank: BVA suspende a Ueno y Valores Casa de Bolsa por falta de fondos para cumplir operaciones

La Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVA) suspendió preventivamente a ambas casas de bolsa tras reportes sobre falta de fondos para cumplir operaciones dentro del horario previsto. Las comunicaciones oficiales no precisan los montos afectados ni una fecha para levantar la medida.

La falta del dinero necesario para cumplir compromisos de recompra de títulos derivó en la suspensión preventiva de Ueno Casa de Bolsa S.A. y Valores Casa de Bolsa S.A. La decisión fue comunicada por la BVA a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), mediante dos notas remitidas ayer jueves.

Los casos presentan diferencias. Valores Casa de Bolsa acumuló incumplimientos en tres fechas. En Ueno Casa de Bolsa, al incumplimiento reportado se sumó un aviso de la propia firma sobre los próximos vencimientos.

La medida impide que ambas entidades concreten operaciones bursátiles. Las notas establecen: “Durante la suspensión, la casa de bolsa no podrá concertar operaciones en la Bolsa”.

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Qué son los reportos y qué ocurrió con los pagos

Los incumplimientos corresponden a operaciones de recompra de reporto. Para entenderlo de forma sencilla, un reporto permite obtener dinero mediante la venta de títulos, con el compromiso de recomprarlos en una fecha acordada.

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Cuando llega ese vencimiento, debe estar disponible el dinero para cumplir la recompra. Según las comunicaciones, las dos casas de bolsa no contaron con la totalidad de los fondos dentro del horario establecido.

La Caja de Valores del Paraguay S.A. (Cavapy) informó esos hechos a la Bolsa. A partir de esos reportes, la institución solicitó explicaciones a las firmas y dispuso las suspensiones preventivas.

Valores Casa de Bolsa registró incumplimientos en tres fechas

La nota BVA Nº 224/26 señala que Valores Casa de Bolsa incumplió la liquidación de operaciones de recompra de reporto el 29 de octubre, el 2 de noviembre y el 4 de noviembre de 2026.

Cavapy comunicó los episodios mediante tres notas. La repetición de los incumplimientos fue el motivo que la Bolsa señaló para aplicar la suspensión preventiva.

El 5 de noviembre, la Bolsa también pidió a la firma el detalle de las operaciones pendientes y sus próximos vencimientos. Solicitó las causas de los incumplimientos, el estado de regularización y las medidas de protección para sus clientes y las otras partes de las operaciones.

El documento añade un dato sobre la comunicación del problema: “La casa de bolsa no comunicó estos hechos directamente a esta Bolsa”.

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Ueno Casa de Bolsa avisó que no liquidaría próximos vencimientos

En el caso de Ueno Casa de Bolsa, la nota BVA Nº 222/26 informa que el incumplimiento ocurrió el 3 de noviembre de 2026.

Además, Cavapy reportó que la firma había presentado una nota firmada por sus representantes legales. Sobre ese aviso, la comunicación de la Bolsa señala que los próximos vencimientos de reporto, tanto directos como comunes, “no serán liquidados hasta nuevo aviso”.

El alcance del caso, por lo tanto, incluye compromisos posteriores al incumplimiento inicial. Los documentos no precisan cuántas operaciones abarca ese anuncio ni qué montos están afectados.

El 4 de noviembre, la Bolsa pidió a Ueno Casa de Bolsa una copia de su comunicación a Cavapy y el detalle de los vencimientos afectados. También requirió explicaciones sobre las causas y las medidas para proteger a sus clientes y a las contrapartes.

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Hasta cuándo estarán suspendidas las casas de bolsa

Las suspensiones se apoyan en los artículos 176 y 177 del Reglamento Operativo de Negociación, según ambas notas. La Bolsa presenta las decisiones como medidas preventivas para proteger a los inversionistas y preservar el funcionamiento del mercado.

No existe un plazo definido en los documentos. El levantamiento dependerá de la evaluación de la Bolsa y deberá ser comunicado a la Superintendencia de Valores.