Ueno Bank y Petropar: de “socios” en reintegros a una denuncia penal por fondos de la estatal

El Banco Central del Paraguay (BCP) confirmó que Petróleos Paraguayos (Petropar) figuraba entre las instituciones que mantenían recursos en Ueno Bank, entidad cuyo proceso de resolución fue dispuesto por la banca matriz.

Sin embargo, el titular de la petrolera estatal, William Wilka, sigue sin informar cuánto dinero de la empresa pública estaba depositado en la entidad ni qué ocurrió con esos recursos.

Desde que se conoció la resolución bancaria y luego de que el BCP confirmara que Petropar figuraba entre las instituciones con fondos en el banco, ABC realizó reiteradas consultas al respecto al titular de la estatal.

Hasta ahora, Wilka no precisó el monto que mantenía la petrolera en la entidad financiera y que permanecen sujetos al procedimiento de resolución.

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Ueno Bank y Petropar: Wilka confirmó denuncia

Lo que Wilka sí confirmó fue que Petropar presentó una denuncia penal contra la entidad bancaria ante la Fiscalía, en el marco de las investigaciones que involucran a directivos de Ueno Bank.

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Ante la consulta de ABC sobre la presentación de una denuncia, Wilka respondió con un escueto “sí”, pero no brindó detalles sobre el monto reclamado ni sobre las gestiones realizadas para recuperar los recursos.

De acuerdo con datos trascendidos, el depósito de Petropar en Ueno Bank rondaría los G. 40.000 millones. Sin embargo, el titular de la estatal todavía no confirmó oficialmente esa cifra.

También consultamos al respecto al director jurídico de Petropar, Iván Filártiga, quien respondió: “Sí, estamos en eso”.

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Comunicado de Petropar

Recién en horas de la tarde, la petrolera pública informó a través de un comunicado que presentó la denuncia Penal ante el Ministerio Público contra los directores, gerentes y/o responsables de Ueno Bank S.A., por “la Presunta Comisión de Hechos Punibles de Estafa, Lesión de Confianza y otros tipos penales, solicitando además las medidas cautelares correspondientes para salvaguardar el patrimonio de la empresa”.

El escrito destaca que desde el año 2023, Petropar y Ueno Bank S.A. tenían una Alianza Comercial mediante la cual los clientes de ambas empresas accedían beneficios económicos (reintegros) al momento de cargar combustibles en las estaciones de servicios del emblema Petropar.

Durante la vigencia de esta “alianza comercial”, Petropar “logró incrementar la venta de sus combustibles y fidelizar clientes”, destaca el comunicado.

Añade: “Sin embargo, y conforme a los hechos de público conocimiento, ante el proceso de resolución de Ueno Bank S.A., Petropar no puede acceder a los fondos depositados a la vista en dicha entidad bancaria”.

Menciona que, además de la denuncia penal, la petrolera pública presentó en fecha 04 de noviembre de 2026 una nota a la Superintendencia de Bancos, solicitando la certificación oficial de los saldos y que se arbitren los mecanismos y procedimientos legales para recuperar esos fondos.

Ueno Bank y Petropar: socios en los reintegros

La relación entre Petropar y Ueno Bank no se limitaba a operaciones financieras. Ambas entidades también mantenían una alianza comercial mediante promociones y reintegros destinados a atraer consumidores.

A través de este esquema, los clientes de Ueno Bank podían acceder a reintegros de hasta el 50% al pagar sus compras de combustibles en las estaciones de servicio de Petropar con tarjetas de la entidad bancaria.

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La promoción permitía a ambas empresas captar clientes, ya que el banco incentivaba el uso de sus tarjetas y la petrolera buscaba atraer consumidores a sus servicentros.

Este modelo comercial comenzó durante la administración de Eddie Jara al frente de Petropar, quien actualmente está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Así, mientras ambas instituciones compartían una “alianza” para captar clientes, ahora la petrolera pública no transparenta cuánto dinero mantenía depositado en la entidad financiera, pero informaron que presentaron una denuncia penal".