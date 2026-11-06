Crece la presión ciudadana en las calles del microcentro en medio del juicio político a Santiago Peña

Durante la tarde de este viernes, la jornada estuvo marcada por protestas simultáneas en varios puntos del país. En la capital, la tensión se concentra principalmente en dos frentes: uno frente al Ministerio del Trabajo, donde se reportan cierres de arterias principales, y otro en las inmediaciones del Congreso Nacional, sede de la sesión extraordinaria en la que se debate el juicio político del presidente de la República, Santiago Peña.

En la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, distintos sectores de la ciudadanía se congregaron para acompañar el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, y exigir su destitución. La presencia de jóvenes, en su mayoría estudiantes, marca la jornada de movilizaciones, que se desarrolla en medio de una fuerte tensión política.

La concentración también cuenta con el respaldo de varias empresas que, a través de sus redes sociales, anunciaron la entrega de agua y hielo para los manifestantes. Algunas incluso publicaron mensajes invitando a la ciudadanía a sumarse a la protesta y a “Basta de tibios”.

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En otro punto de la capital, trabajadores y representantes de distintos sectores se instalaron frente al Ministerio de Trabajo, donde bloquearon varias arterias. En el lugar ya se registra la quema de neumáticos, mientras más manifestantes se suman a la movilización con el paso de las horas.

Distintos sectores se suman a las protestas

La movilización también se extendió hasta las inmediaciones del Banco Central del Paraguay, en el barrio Trinidad, donde numerosos jóvenes permanecen concentrados para presionar y exigir que el mandatario sea sometido al juicio político.

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A las protestas se sumaron igualmente profesionales médicos y estudiantes de Medicina, quienes además de manifestarse brindan asistencia a las personas que presentan malestares debido a las altas temperaturas. La jornada reúne así a distintos sectores que expresan su rechazo al Gobierno y reclaman la salida del presidente.

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Expectativa por la comparecencia de Peña ante el Senado

Mientras las movilizaciones continúan, la ciudadanía permanece atenta a la llegada de Santiago Peña al Congreso Nacional, donde está previsto que comparezca ante el Senado en el marco del juicio político. Sus abogados ya llegaron hasta el recinto donde comienzan los primeros alegatos en defensa del jefe de Estado.

En las calles, el reclamo de los manifestantes se mantiene firme: que el proceso avance y culmine con la destitución del mandatario. A esta exigencia también se sumó la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), que expresó su indignación y convocó a una gran movilización para el próximo lunes 9 de noviembre.