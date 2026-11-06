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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 14:01

Crece la presión ciudadana en las calles del microcentro en medio del juicio político a Santiago Peña

El microcentro se vuelve en el punto central de las movilizaciones acompañando el juicio político del presidente Santiago Peña.
Cientos de personas manifestaron en el microcentro, exigiendo justicia en el juicio político al presidente Santiago Peña.Gentileza

Con frentes de protesta en la Plaza de Armas, el Ministerio del Trabajo y otros puntos en la capital, la ciudadanía se situó exigiendo la destitución del presidente Santiago Peña por lo que acompaña de cerca la presentación de alegatos de la defensa del jefe de Estado que se da a estas horas en el Congreso Nacional.

Por ABC Color
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Durante la tarde de este viernes, la jornada estuvo marcada por protestas simultáneas en varios puntos del país. En la capital, la tensión se concentra principalmente en dos frentes: uno frente al Ministerio del Trabajo, donde se reportan cierres de arterias principales, y otro en las inmediaciones del Congreso Nacional, sede de la sesión extraordinaria en la que se debate el juicio político del presidente de la República, Santiago Peña.

Dos escenarios de protesta se registran actualmente en microcentro de Asunción.
Dos escenarios de protesta se registran actualmente en microcentro de Asunción.

En la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, distintos sectores de la ciudadanía se congregaron para acompañar el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, y exigir su destitución. La presencia de jóvenes, en su mayoría estudiantes, marca la jornada de movilizaciones, que se desarrolla en medio de una fuerte tensión política.

Empresas acompañan las movilizaciones e invitan a sumarse con la consigna "Basta de tibios"
Empresas acompañan las movilizaciones e invitan a sumarse con la consigna "Basta de tibios"

La concentración también cuenta con el respaldo de varias empresas que, a través de sus redes sociales, anunciaron la entrega de agua y hielo para los manifestantes. Algunas incluso publicaron mensajes invitando a la ciudadanía a sumarse a la protesta y a “Basta de tibios”.

Lea más: ¿Quienes son los abogados defensores de Santiago Peña?

En otro punto de la capital, trabajadores y representantes de distintos sectores se instalaron frente al Ministerio de Trabajo, donde bloquearon varias arterias. En el lugar ya se registra la quema de neumáticos, mientras más manifestantes se suman a la movilización con el paso de las horas.

En una jornada marcada por el calor, ciudadanos en movilización llegan a la capital exigiendo la destitución del presidente Santiago Peña.
Una multitud se congregó en la capital para exigir la destitución del presidente Santiago Peña durante una calurosa jornada.

Distintos sectores se suman a las protestas

La movilización también se extendió hasta las inmediaciones del Banco Central del Paraguay, en el barrio Trinidad, donde numerosos jóvenes permanecen concentrados para presionar y exigir que el mandatario sea sometido al juicio político.

Protestas registrada en zona del Banco Central del Paraguay.
Protestas registrada en zona del Banco Central del Paraguay.

A las protestas se sumaron igualmente profesionales médicos y estudiantes de Medicina, quienes además de manifestarse brindan asistencia a las personas que presentan malestares debido a las altas temperaturas. La jornada reúne así a distintos sectores que expresan su rechazo al Gobierno y reclaman la salida del presidente.

Lea más: Bachi Núñez habla de voto “unánime” por la condena de Santiago Peña

Expectativa por la comparecencia de Peña ante el Senado

Mientras las movilizaciones continúan, la ciudadanía permanece atenta a la llegada de Santiago Peña al Congreso Nacional, donde está previsto que comparezca ante el Senado en el marco del juicio político. Sus abogados ya llegaron hasta el recinto donde comienzan los primeros alegatos en defensa del jefe de Estado.

El microcentro se vuelve en el punto central de las movilizaciones acompañando el juicio político del presidente Santiago Peña.
Cientos de personas manifestaron en el microcentro, exigiendo justicia en el juicio político al presidente Santiago Peña.

En las calles, el reclamo de los manifestantes se mantiene firme: que el proceso avance y culmine con la destitución del mandatario. A esta exigencia también se sumó la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), que expresó su indignación y convocó a una gran movilización para el próximo lunes 9 de noviembre.

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