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Economía
09 de noviembre de 2026 - 19:22

Denuncian que camiones pesados destruyen la ruta Carapeguá-Nueva Italia

Denuncian que camiones de gran porte acceso Carapeguá-Nueva Italia ocasionan hundimientos de la capa asfáltica.
Camiones de gran porte circulan por el acceso Carapeguá-Nueva Italia y ocasionan hundimientos en la capa asfáltica, según afirmaron los denunciantes.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Automovilistas denuncian que camiones con exceso de carga circulan todo el día por la ruta Nº 18 y deterioran el asfalto.

Por Emilce Ramírez
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Automovilistas y motociclistas que circulan por la ruta Carapeguá-Nueva Italia denunciaron que camiones de gran porte con exceso de carga destruyen a su paso la capa asfáltica y los puentes, que no están preparados para las sobrecargas.

El acceso Carapeguá-Nueva Italia no está habilitado para camiones de gran porte, ya que en algunos sectores los puentes no tienen la estructura requerida para el paso de vehículos con cargas pesadas.

Los denunciantes aseguran que los vehículos con cargas que superarían las 15.000 toneladas permitidas circulan todo el día por la ruta N.º 18, Carapeguá-Nueva Italia.
Los denunciantes aseguraron que los vehículos con cargas que superarían las 15 toneladas permitidas circulan todo el día por la ruta Nº 18, Carapeguá-Nueva Italia.

Reglamentaciones sobre circulación de vehículos pesados

Por Resolución N.º 2027, de fecha 30 de agosto de 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dispuso la reglamentación y autorización de la circulación de vehículos de carga de hasta 15 toneladas de peso bruto total por el tramo que une las ciudades de Carapeguá y Nueva Italia.

Lea más: Piden controlar peso de vehículos en acceso Carapeguá-Nueva Italia

La Junta Municipal de Carapeguá, mediante la Resolución N.º 194/2023, ya había solicitado a la Patrulla Caminera controlar la circulación de camiones de gran porte sobre la ruta..

La falta de iluminación y banquina dificulta los controles de la Patrulla Caminera en la ruta N.º 18.
La falta de iluminación y de banquina dificulta los controles de la Patrulla Caminera en la ruta Nº 18.

Lorenzo Giménez manifestó que son muchos los vehículos de gran porte que circulan por la referida ruta sin ser controlados. Agregó que en horas de la noche la situación es peor, porque aumenta la cantidad de camiones pesados.

A su vez, se faculta a la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, dependiente del MOPC, a velar por el estricto cumplimiento de la resolución, según establece el artículo 58, inciso h), de la Ley N.º 5016, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

El inspector principal Alberto Ramírez, de la Patrulla Caminera, manifestó que realizan controles a diario, pero que la tarea se dificulta más en horas de la noche por la baja iluminación en el acceso Carapeguá-Nueva Italia y porque la ruta tampoco cuenta con banquina.

Preocupa deterioro de calzada y puentes por camiones pesados
Preocupa el deterioro de la calzada y los puentes por el tránsito de camiones pesados.

Lea más: Carapeguá: baches causan accidente y dejan a motociclista lesionada

Explicó que la resolución sigue vigente y reconoció que la calzada y los puentes de la zona del arroyo Caañabé se deterioran por el sobrepeso de los vehículos.

Finalmente, añadió que los tres operarios con los que cuenta la base de este distrito son insuficientes y que, a pesar del esfuerzo, los controles se complican durante la noche.

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