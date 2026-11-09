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Economía
09 de noviembre de 2026 - 19:20

El 93% de los depositantes con derecho a garantía ya recibieron el anticipo, según BCP

Imagen sin descripción
Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay informó que a la fecha ya fueron procesadas un total de 1.738.804 cuentas depositantes afectados por la caída de Ueno Bank, que representa al 93,1% de los clientes que tienen derecho y están alcanzados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Los pagos siguen en curso y se extenderán hasta este miércoles 11 de noviembre.

Por ABC Color
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En conferencia de prensa esta tarde, el titular del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) José Maciel, Julio Cristaldo, gerente de Análisis y Regulación - SIB y Porfirio Velazco, gerente de Tecnología de la Información y la Comunicación informaron sobre el avance de los desembolsos de las garantías a los clientes afectados con la caída de Ueno

Según detalló Maciel este lunes arrancó el desembolso al tercer grupo de clientes, en este caso de aquellos que tenían cuotas de préstamos pendientes y de aquellos cuyos depósitos eran superiores a los 40 salarios mínimos. De este grupo en total fueron habilitadas unas 540.609 cuentas por un total de G. 1,13 billones.

Lea más: Ueno Bank: BCP habilita a tercer grupo de clientes para cobrar el anticipo del Fondo de Garantía desde hoy

conferencia de prensa BCP
En conferencia de prensa esta tarde, Porfirio Velazco, gerente de Tecnología de la Información y la Comunicación, Julio Cristaldo, gerente de Análisis y Regulación - SIB y el titular del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) José Maciel

De esta manera, entre el viernes 6 y hasta este lunes 9 de noviembre, recibieron la acreditación 1.738.804 depositantes (en ahorro a la vista y cuenta corriente) que representa el 93% de los que tienen derecho al anticipo del FGD, por un valor total de G. 2,125 billones. El restante 7% que concentra los clientes con mayor porte y cuyo depósitos superan los G. 121.760.000 recibirán su acreditación entre el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, aclararon los directivos del BCP y del FGD.

En este último grupo también ingresaran aquellos clientes que no tenían cuenta habilitada en otra entidad o que tienen algún tipo de bloqueo, que está en proceso de verificación, como también las cuentas de CDA.

Lea más: Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

El BCP aclaró además que los pagos a los primeros grupos se siguen realizando, es decir, de aquellos con depósitos inferiores a G. 10.000.000 y G. 121.760.000 que fueron habilitados entre el viernes y sábado.

También es importante señalar que el pago de los anticipos de la garantía continuarán hasta este miércoles 11 de noviembre conforme al plazo legal establecido en la Ley 7455/26.

Sin embargo, también es importante aclarar que el FGD cubre hasta un total de 75 salario mínimos, es decir que aquellos depositantes que tienen fondos que superen al anticipo (G. 121.760.000) deberán esperar el proceso de conciliación de cuentas para poder recibir la totalidad de los fondos garantizados y protegidos por la Ley 2334/03

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