Ruta D030: tramo Horqueta-Tacuatí presenta numerosos y peligrosos baches

Los numerosos baches ya ocasionaron varios accidentes en el tramo Horqueta-Tacuatí de la ruta D030. Cada día aparecen nuevos pozos. El deterioro de la capa asfáltica hace que circular por la zona sea muy peligroso para los usuarios.

Distintos tipos de vehículos transitan diariamente por esta vía que conecta los departamentos de Concepción y San Pedro.

Los baches más peligrosos se encuentran en el lugar conocido como Ykua Porã, así como en la comunidad denominada Santo Domingo, en la zona de Caraguatay, mencionó el poblador de Horqueta, Milciades Saucedo.

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Saucedo indicó que en reiteradas ocasiones se han hecho los reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero no han obtenido respuestas.

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Animales sueltos y sin iluminación

En numerosos sectores de esta ruta D030 hay animales sueltos, principalmente vacunos.

Asimismo, se precisa de iluminación en ciertos lugares donde la oscuridad es considerable.