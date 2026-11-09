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Economía
09 de noviembre de 2026 - 19:10

Ruta D030: tramo Horqueta-Tacuatí presenta numerosos y peligrosos baches

Tramo de la ruta D030 con bache profundo y asfalto deteriorado, rodeado de vegetación.
Un enorme bache en la ruta D030 evidencia el deterioro del pavimento. Los usuarios de la vía reclaman un mejoramiento urgente.Gentileza

Cuenta con 42 kilómetros de extensión. En muchos sectores hay baches y los usuarios de la vía reclaman su mejoramiento urgente.

Por Aldo Rojas
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Los numerosos baches ya ocasionaron varios accidentes en el tramo Horqueta-Tacuatí de la ruta D030. Cada día aparecen nuevos pozos. El deterioro de la capa asfáltica hace que circular por la zona sea muy peligroso para los usuarios.

Distintos tipos de vehículos transitan diariamente por esta vía que conecta los departamentos de Concepción y San Pedro.

Los baches más peligrosos se encuentran en el lugar conocido como Ykua Porã, así como en la comunidad denominada Santo Domingo, en la zona de Caraguatay, mencionó el poblador de Horqueta, Milciades Saucedo.

Tramo de la Ruta D030 con bache visible en el pavimento, rodeado de vegetación natural.
El deterioro de la capa asfáltica se observa en varios tramos de la ruta D030.

Lea más: Transchaco: el tramo Mariscal-La Patria está minado de baches

Saucedo indicó que en reiteradas ocasiones se han hecho los reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero no han obtenido respuestas.

Animales sueltos y sin iluminación

En numerosos sectores de esta ruta D030 hay animales sueltos, principalmente vacunos.

Carretera rural con vacas pastando a la derecha y vehículos estacionados a la izquierda, rodeados de vegetación.
Los animales sueltos son una preocupación para quienes utilizan la ruta D030.

Asimismo, se precisa de iluminación en ciertos lugares donde la oscuridad es considerable.

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