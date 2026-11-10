ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
10 de noviembre de 2026 - 22:28

ANDE no subirá la tarifa por un año y alivia a afectados por Ueno Bank

La ANDE no subirá la tarifa por un año y suspende cortes por mora y ofrece 24 cuotas sin intereses a afectados por el cierre de Ueno Bank, dijo Félix Sosa.

Por Fernando Ramírez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que no habrá reajuste de la tarifa eléctrica por un período mínimo de un año. Lo dijo en el programa “Mesa con EVP”, donde afirmó que se trata de una indicación del presidente de la República, Pedro Alliana.

Sosa sostuvo que el mandatario le pidió transmitir el mensaje a la ciudadanía.

Lea más: Félix Sosa asume al frente de la ANDE y presenta plan para impulsar nuevas fuentes de energía

Alivio solo para afectados por Ueno Bank

El titular de la ANDE explicó que la estatal no realiza cortes por falta de pago a las personas afectadas por el cierre de Ueno Bank. La suspensión rige “hasta tanto se regularice” la situación, sin una fecha definida.

Además, quienes no puedan pagar su factura por esa causa podrán financiarla hasta en 24 cuotas, sin intereses ni recargo por mora. Sosa señaló que la medida responde a una indicación presidencial para los servicios básicos.

Aclaró que el objetivo es dar apoyo a la gente perjudicada por el cierre de la entidad. Informó que la morosidad general de la ANDE ronda el 15%, y recordó que llegó al 30% tras la pandemia.

Lea más: Sosa admite que la ANDE no sabe cómo recuperar sus fondos de Ueno Bank y que habrá obras postergadas

Fondos retenidos en Ueno Bank

El anuncio se da en un contexto delicado para la propia estatal. Sosa confirmó que la ANDE mantiene más de 90 millones de dólares retenidos en el extinto banco Ueno.

El propio Sosa admitió que la ANDE aún no sabe cómo recuperar esos recursos y que habrá obras postergadas.

La promesa de congelar la tarifa también contrasta con lo dicho en julio. Entonces, Sosa confirmó que el reajuste postergado se aplicaría de forma gradual, empezando por los clientes de mayor consumo y dejando fuera al 90% de los usuarios residenciales.

Lea más: Sitrande vincula el regreso de Félix Sosa a la ANDE con su negativa a firmar el contrato de Atome

El Anexo C, con reloj en contra

Sosa dijo que la otra prioridad de Alliana es la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Explicó que es clave para dar previsibilidad a la ANDE, sobre todo en materia tarifaria.

Advirtió que el acuerdo operativo que da prioridad al Paraguay sobre la energía excedente vence el 31 de diciembre. Por eso, afirmó, urge definir cómo queda para el próximo año.

Según el titular de la ANDE, Alliana tiene previsto viajar este año a Brasilia por una invitación de su par de Brasil para tratar el tema.

Sosa añadió que se analiza ampliar la capacidad de generación de Itaipú. Las opciones son repotenciar las máquinas existentes, instalar nuevas o colocar paneles solares sobre el embalse con baterías. Para financiarlo, defendió que el costo salga de la tarifa de Itaipú.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más
05
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más

Te puede interesar