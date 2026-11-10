ANDE no subirá la tarifa por un año y alivia a afectados por Ueno Bank

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que no habrá reajuste de la tarifa eléctrica por un período mínimo de un año. Lo dijo en el programa “Mesa con EVP”, donde afirmó que se trata de una indicación del presidente de la República, Pedro Alliana.

Sosa sostuvo que el mandatario le pidió transmitir el mensaje a la ciudadanía.

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Alivio solo para afectados por Ueno Bank

El titular de la ANDE explicó que la estatal no realiza cortes por falta de pago a las personas afectadas por el cierre de Ueno Bank. La suspensión rige “hasta tanto se regularice” la situación, sin una fecha definida.

Además, quienes no puedan pagar su factura por esa causa podrán financiarla hasta en 24 cuotas, sin intereses ni recargo por mora. Sosa señaló que la medida responde a una indicación presidencial para los servicios básicos.

Aclaró que el objetivo es dar apoyo a la gente perjudicada por el cierre de la entidad. Informó que la morosidad general de la ANDE ronda el 15%, y recordó que llegó al 30% tras la pandemia.

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Fondos retenidos en Ueno Bank

El anuncio se da en un contexto delicado para la propia estatal. Sosa confirmó que la ANDE mantiene más de 90 millones de dólares retenidos en el extinto banco Ueno.

El propio Sosa admitió que la ANDE aún no sabe cómo recuperar esos recursos y que habrá obras postergadas.

La promesa de congelar la tarifa también contrasta con lo dicho en julio. Entonces, Sosa confirmó que el reajuste postergado se aplicaría de forma gradual, empezando por los clientes de mayor consumo y dejando fuera al 90% de los usuarios residenciales.

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El Anexo C, con reloj en contra

Sosa dijo que la otra prioridad de Alliana es la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Explicó que es clave para dar previsibilidad a la ANDE, sobre todo en materia tarifaria.

Advirtió que el acuerdo operativo que da prioridad al Paraguay sobre la energía excedente vence el 31 de diciembre. Por eso, afirmó, urge definir cómo queda para el próximo año.

Según el titular de la ANDE, Alliana tiene previsto viajar este año a Brasilia por una invitación de su par de Brasil para tratar el tema.

Sosa añadió que se analiza ampliar la capacidad de generación de Itaipú. Las opciones son repotenciar las máquinas existentes, instalar nuevas o colocar paneles solares sobre el embalse con baterías. Para financiarlo, defendió que el costo salga de la tarifa de Itaipú.