Sitrande vincula el regreso de Félix Sosa a la ANDE con su negativa a firmar el contrato de Atome

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba, habló con ABC tras la designación del Ing. Félix Sosa, mediante el Decreto N.º 7206, en reemplazo de Miguel Ángel Báez Reyes, dispuesto por el presidente Pedro Alliana. Para Villalba, el cambio era necesario, aunque admitió que el giro de la última semana los tomó por sorpresa. “La verdad, impensado todo”, dijo.

Sobre las razones de la salida de Sosa, el sindicalista sostuvo que “se cortó el mandato” por no haber firmado el contrato de tarifa vinculado a Atome, la firma de hidrógeno verde. Aseguró que a él le consta que Alliana, cuando era vicepresidente, apoyó esa negativa y que el propio Sosa se lo contó.

Villalba valoró que el nuevo presidente sea un profesional de la institución. Explicó que los funcionarios de la ANDE siempre prefieren a alguien con carrera dentro de la empresa. “Es una empresa muy técnica que ofrece un servicio muy delicado”, señaló. A su criterio, conviene que esté al frente alguien que sepa cómo se maneja, “más en este momento tan delicado”.

Sosa asumió la ANDE por primera vez en agosto de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y Santiago Peña lo confirmó en agosto de 2023. Dejó el cargo en julio de 2026, en medio de la polémica por el estudio de una tarifa preferencial para Atome, aunque él no explicó públicamente los motivos. Igualmente, siguió como consejero en Itaipú.

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El dinero de Ueno, la primera tarea

Consultado sobre qué esperan de Sosa, Villalba respondió con una sola palabra: “Gestión”. Para el sindicalista, la prioridad es definir qué se hará con los fondos que quedaron atrapados en Ueno Bank.

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Opinó que el Gobierno debe respaldar a la ANDE, probablemente a través de Itaipú, aunque dijo no saber por qué vía. Recordó que parte del dinero congelado en el banco en resolución provenía de préstamos destinados a obras.

Según Villalba, la estatal tiene trabajos urgentes en Valenzuela, en estaciones y en líneas de transmisión que deben terminarse para este verano. De lo contrario, advirtió, habrá “momentos muy difíciles de tener que cortarle a la gente la luz”.

“Va a necesitar el apoyo del Gobierno, porque tiene que tapar ese agujero del dinero que se perdió, que se esfumó en el banco Ueno”, afirmó. Reconoció que el anuncio de nuevas fuentes de generación apunta a más largo plazo, pero consideró que el titular de la ANDE debe concentrarse primero en las obras de emergencia.

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Lo que informó Sosa sobre Ueno

Al asumir, Sosa detalló la situación de los fondos de la ANDE en la entidad intervenida. Informó de un saldo a la vista de 153.152 millones de guaraníes, proveniente de fondos de Itaipú y de recaudaciones por servicios.

Agregó US$ 21,03 millones a la vista del préstamo BID-Taiwán y una carta de crédito irrevocable por US$ 46,91 millones eran para proveedores internacionales de obras. Sobre las denuncias penales para recuperar el dinero y reuniones con el BID, dijo que es para garantizar el flujo financiero de las obras de transmisión y distribución.

También afirmó que el Gobierno no prevé privatizar la ANDE ni subir las tarifas a corto plazo. Sobre Atome, sostuvo que la empresa no cumplió las condiciones contractuales y descartó reclamos o arbitrajes internacionales: “Ellos fueron los que no cumplieron con la ANDE”.

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La evaluación de Báez

Villalba también calificó la gestión del saliente, que fue designado por Peña en julio para reemplazar a Sosa. Contó que, al principio, los gremios estaban preocupados, porque Báez llegó “con un chip de obediencia total” a Javier Giménez, exjefe de Gabinete de Peña.

Sin embargo, dijo que el rumbo “se fue enderezando” y que terminó bien. Lo felicitó porque, dijo, Báez no se prestó a firmar el acuerdo con Atome, pese a las presiones que, a su entender, recibió hasta el final.

Añadió que Báez incluso iba a aplicar la cláusula de multa que la ANDE tenía contra la empresa, lo que habría llevado a rescindir el contrato.

Para Villalba, la salida de Báez se explica por su origen. Señaló que llegó de la mano de Giménez y que era “claro” que el nuevo presidente de la República debía tener a su hombre de confianza en la institución. Por eso, concluyó, volvió Sosa, a quien definió como alguien “de la confianza de Alliana”.