Sosa admite que la ANDE no sabe cómo recuperar sus fondos de Ueno Bank y que habrá obras postergadas

Félix Sosa volvió a sentarse en el sillón de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en un momento en que la estatal tiene dinero congelado en el intervenido Ueno Bank. En el acto de posesión, realizado en la sede central, el nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, le entregó el cargo en nombre del presidente Pedro Alliana. A los funcionarios les pidió “poner el pecho” ante la situación adversa que atraviesa el país.

La ceremonia fue protocolar. Lo concreto llegó después, en la conferencia de prensa, cuando Sosa tuvo que responder por el impacto de Ueno en las cuentas y en las obras de la institución.

Consultado sobre las obras de potencia que podrían verse afectadas por los US$ 21 millones que la ANDE tendría atrapados en el banco intervenido, Sosa explicó que el dinero forma parte de un financiamiento mayor. Precisó que el crédito se va desembolsando según el avance de cada obra y que lo retenido no es la totalidad del préstamo.

Se trata del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con aporte de Taiwán, destinado a la línea de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes y a obras complementarias de 220 kV en el área metropolitana. Según Sosa, algunos tramos ya fueron adjudicados, pero la línea de 500 kV todavía está en proceso de adjudicación.

Por eso, dijo, el tema es “de suma urgencia”. Contó que ayer, a las 16:00 tenía su primera reunión con el BID para ver cómo minimizar el impacto en el avance de los trabajos.

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Sin plan B a la vista

¿Hay medidas de contingencia? Sosa respondió que la administración anterior ya había presentado una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank y enviado notas al Banco Central del Paraguay. Aseguró que buscarán “todo el mecanismo posible para poder recuperar esos montos”.

Dijo que hay obras que pueden esperar un poco más y que sus recursos podrían reorientarse. No precisó cuáles, y aclaró que lo estudiará ahora que asume.

Tampoco hubo certezas para los proveedores. Ante la consulta por unos G. 115.000 millones destinados a proveedoras y contratistas, Sosa dijo que revisarán “caso por caso” si ya cumplieron con la institución y si corresponde el pago. Admitió que, por ahora, no puede decir cómo lo harán.

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El Anexo C, con reloj en contra

En su discurso, Sosa contó que Alliana le transmitió que la prioridad que toca de lleno a la ANDE es la revisión del Anexo C de Itaipú. Según dijo, el mandatario ya recibió una invitación de Lula da Silva para viajar a Brasil este año.

El apuro es contractual. Sosa recordó que el contrato de potencia y la tarifa con Itaipú vencen el 31 de diciembre de 2026. También reclamó definir qué ocurrirá con el acuerdo operativo, un tema que, dijo, es clave para que la ANDE pueda proyectarse en el tiempo.

Sobre quién conducirá ahora la negociación, Sosa explicó que anteriormente estaba a cargo del ministro y consejero Javier Giménez, y que el presidente deberá definir un nuevo coordinador. Adelantó que Alliana pidió a la ANDE una participación activa, con información técnica y sugerencias. Él seguirá como consejero de Itaipú y aseguró que el mandatario no le anticipó cambios en esa entidad. Sin embargo, cabe recordar que como consejeros siguen personas leales al exmandatario Santiago Peña: el ahora expresidente de la ANDE, Miguel Báez; Carlos Fernández Valdovinos, Claudia Centurión Rodríguez, Javier Giménez García de Zúñiga, Roberto Moreno Rodríguez y el canciller Rubén Darío Ramírez Lezcano.

Asimismo, en el directorio de Itaipú -que aprobó que US$ 181 millones fueran al ahora intervenido Ueno Bank- también se mantienen hasta la publicación de esta nota, a personas de confianza de Peña, empezando por el director general, Justo Aricio Zacarías Irún. Le siguen Justino Oscar Abrahan (Administrativo), Hugo Osvaldo Zárate (Técnico), Rafael Demetrio Lara (Financiero), Iris Magnolia Mendoza (Jurídica), Julio Rodrigo Paredes (Coordinación).

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Araico, bonos y venta a Brasil

Sobre el contrato con Araico, que generó críticas, Sosa evitó adelantar una postura. Aclaró que conoce poco el documento y que se pondrá al tanto esta tarde. Lo que sí sostuvo es que se aplicó la tarifa técnica que establece la Ley 966 de la ANDE, por lo que desde el punto de vista tarifario “está correcto”.

La emisión de bonos, anunciada hace tiempo, también quedó en pausa. Sosa explicó que primero debe reunirse con el Ministerio de Economía y que la ANDE ya había contratado una auditoría internacional y calificaciones de riesgo nacional e internacional. Sería la primera vez que la estatal entra al mercado bursátil. La venta de energía al mercado libre de Brasil, dijo, también será retomada.

En su discurso, Sosa añadió que Alliana le pidió ratificar que la ANDE no se privatizará. Anunció además que este año lanzará la primera licitación de generación solar a gran escala, de 140 MW en el Chaco, y que a partir de 2027 se licitarán como mínimo 500 MW solares con baterías.

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El contexto del regreso

Sosa reemplaza a Miguel Báez Reyes, en el marco de los cambios que impulsa Alliana desde que asumió, el viernes pasado, tras la destitución de Santiago Peña por juicio político. La caída fue consecuencia del derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el BCP.

El jefe de Gabinete, Rolando De Barros Barreto, dijo este lunes que primero se evaluarán los cargos en los entes nacionales y luego en las binacionales.