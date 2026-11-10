Créditos irrecuperables de Ueno pasaron de 0,10% a 14,49% antes de la crisis

La evolución de la cartera crediticia de Ueno Bank entre diciembre de 2023 y setiembre de 2026 revela señales de deterioro que ya habían sido identificadas públicamente antes del inicio del procedimiento de resolución de la entidad. Los registros de calificación de créditos del Banco Central del Paraguay (BCP) evidencian cambios importantes en la participación de los préstamos irrecuperables, un indicador fundamental para evaluar la calidad de los activos y los riesgos asumidos por una institución financiera.

La normativa del BCP clasifica los créditos de acuerdo con la capacidad de pago y las condiciones financieras de los deudores. La Categoría 1 agrupa a los clientes con adecuada solvencia, capacidad de generar excedentes, historial de pago regular e información patrimonial actualizada; es decir, créditos que el regulador considera plenamente recuperables.

En el extremo opuesto, la Categoría 6 reúne a los préstamos irrecuperables, asociados a deudores con actividad muy deteriorada, atrasos prolongados, procesos judiciales sin perspectiva o incluso problemas de localización del prestatario. Para estos créditos, la normativa establece una previsión de referencia del 100%, con reglas específicas para el tratamiento de garantías.

Lea más: Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero

Los datos de Ueno Bank presentan una evolución significativa. En diciembre de 2023, apenas 0,10% de su cartera correspondía a la categoría 6. Sin embargo, al cierre de 2024, esta proporción aumentó a 12,58%, equivalente a un incremento de 12,48 puntos porcentuales. Durante el mismo periodo, los créditos clasificados en categoría 1 disminuyeron de 77,99% a 66,86%.

El deterioro continuó durante 2025. En setiembre, la categoría 6 representaba 14,49% de la cartera total, lo que significaba que aproximadamente G. 14,49 de cada G. 100 en créditos correspondían al segmento de mayor riesgo. Este porcentaje superaba ampliamente los niveles registrados por la mayoría de las entidades bancarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación ya había sido advertida por MF Economía e Inversiones. En un análisis publicado por ABC Color en diciembre de 2025, con información de octubre, la consultora identificó que Ueno Bank concentraba cerca del 14% de su cartera en créditos irrecuperables, frente al 2,95% del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el 1,41% de Banco Basa.

Además, apenas 77,31% de los préstamos de Ueno correspondían a la categoría 1.

La concentración de préstamos en la categoría de mayor riesgo planteaba interrogantes sobre las previsiones necesarias, la rentabilidad y la capacidad patrimonial de la entidad para absorber eventuales pérdidas.

No obstante, durante los meses posteriores se produjo una reducción importante. En diciembre de 2025, la participación de la categoría 6 descendió a 6,84% y, en setiembre de 2026, llegó a 2,28%. Esto representó una disminución de 12,21 puntos porcentuales frente a setiembre de 2025.

Lea más: Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

La evolución también fue identificada en otra publicación de MF Economía e Inversiones, difundida el 13 de julio de 2026. Con datos de mayo, el análisis registró que los créditos irrecuperables de Ueno representaban 2,74% de la cartera, todavía entre las proporciones más elevadas del sistema bancario.

En paralelo, las subcategorías 1a y 1b aumentaron su participación conjunta de 5,27% en setiembre de 2025 a 13,93% en setiembre de 2026, comportamiento que evidencia una modificación de la composición crediticia que requiere examinarse junto con los movimientos de las categorías de mayor riesgo.

Un aspecto fundamental es que la planilla del BCP excluye la cartera vendida. Por tanto, la disminución del porcentaje de créditos irrecuperables no demuestra necesariamente una recuperación equivalente de préstamos. También puede responder a ventas de cartera, castigos, reclasificaciones o cambios en el saldo total de créditos.

En este contexto, el principal interrogante consiste en determinar qué factores explican las variaciones registradas y cómo fueron evaluadas por los organismos de supervisión. La información estadística permite identificar señales de alerta, pero no establece por sí sola si las autoridades adoptaron medidas suficientes ni permite determinar responsabilidades.

Lea más: Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

El caso Ueno Bank pone de manifiesto la importancia de examinar oportunamente la calidad de los activos, la suficiencia de las previsiones y la consistencia de los criterios de clasificación. La información disponible antes de la resolución constituía un antecedente relevante para la evaluación del riesgo. Esclarecer cómo se administraron estos indicadores será fundamental para fortalecer la supervisión y recuperar la confianza en el sistema financiero.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones