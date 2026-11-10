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Economía
10 de noviembre de 2026 - 16:26

Director de banco destaca “tiempo récord” de pagos a afectados tras resolución de Ueno

Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Imagen ilustrativa: fachada del Banco Central del Paraguay. Banco Central del Paraguay (BCP).

El director de Banco Atlas, Juan Carlos Martin, afirmó que el pago a los ahorristas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) tras la resolución de Ueno Bank avanza en un “tiempo récord”. Inclusive sostuvo que esta rapidez es destacada en la prensa internacional.

Por ABC Color
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Ante unas 1.900.000 personas afectadas tras la resolución de Ueno Bank, el directivo de Banco Atlas, Juan Carlos Martin, resaltó la labor conjunta del BCP, la Superintendencia de Bancos y los administradores encargados de los pagos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los ahorristas.

Al respecto, aseguró que este proceso en “tiempo récord” que ya estaría beneficiando a unas 1.700.000 personas también captó la atención de la prensa internacional por su eficacia y por no comprometer las cuentas fiscales del país.

El director también explicó los detalles técnicos que motivaron la intervención en Ueno, ya que señaló que el índice de solvencia exige un capital mínimo equivalente al 12% sobre el total de los activos manejados por la institución financiera.

Asimismo, cuando una entidad acumula créditos incobrables, como por ejemplo “algunos problemas por muchos créditos mal otorgados”, se generan pérdidas económicas que impactan directamente en el capital disponible. Al bajar por debajo del límite regulatorio establecido, las autoridades aplican un plan de recuperación o inician un proceso de resolución para proteger los fondos depositados por la ciudadanía.

Lea más: Millonarios fondos en riesgo: IPS formaliza denuncia penal contra Ueno Bank y BCP

Responsabilidad con fondos ajenos

Otro punto en el que puso énfasis el directivo es en la necesidad de mantener una gestión prudente en el otorgamiento de préstamos comerciales, ya que unas campañas “agresivas” de créditos pueden incrementar los riesgos e incluso con esto aumentaría la vulnerabilidad del dinero que fue confiado por parte de los ahorristas.

“Porque cuando yo entro con una campaña muy agresiva de créditos, usted venga y pida su crédito, muéstreme una foto y ya está todo, hay que entender que estoy dando la plata de otro. Si algo me sale mal, ese otro es el que va a llevar la peor parte porque banco pone el 12%, el resto, como yo siempre le llamo a esto cariñosamente, es la plata de la abuelita que confía en vos y te deja su plata para que vos le manejes”, detalló.

Por esto último reiteró que existe una responsabilidad de devolverle en tiempo y forma sus intereses y su capital.

Sin embargo, ante la falta de una “administración prudente”, eventualmente va a llegar el momento en el que “no le podés devolver ni uno ni lo otro”

Lea más: Ueno: ¿Qué declaró ante la Fiscalía la empleada que destruyó documentos?

Apertura de cuentas en bancos

Finalmente, Martin también confirmó que el proceso de devolución de fondos impulsó una masiva apertura de nuevas cuentas bancarias en el sistema financiero, respondiendo así tanto a la gestión oficial como a la iniciativa de los ahorristas.

Según precisó, la Superintendencia de Bancos priorizó primero la transferencia de fondos a quienes ya contaban con cuentas en otras instituciones, mientras que para los clientes que no poseían cuentas previas, las autoridades asignaron las nóminas a los bancos para que estas entidades abrieran cuentas directamente a nombre de la persona afectada.

Igualmente, reveló que a lo mencionado también se sumó un importante volumen de personas que fue voluntariamente a abrir una cuenta bancaria, ya que según resaltó, actualmente este trámite se realiza forma sencilla y no debería tardar más de un par de minutos.

Lea más: Congelamiento de fondos en Ueno Bank: más cuarteles de bomberos deben reducir sus operaciones

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