Ueno: ¿Qué declaró ante la Fiscalía la empleada que destruyó documentos?

Fue convocada hoy a una sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria Andrea Benítez, funcionaria de Ueno Casa de Bolsa detenida ayer por intentar destruir documentos inmediatamente antes de un allanamiento de la Fiscalía a las oficinas de esa entidad financiera vinculada al extinto Ueno Bank.

Grabaciones de cámaras de seguridad de la oficina de Ueno Casa de Bolsa en una de las torres del Paseo La Galería, en Asunción, muestran a Benítez rompiendo documentos momentos antes de que una comitiva fiscal ingresara al sitio para realizar pesquisas en el marco de la investigación abierta por el Ministerio Público sobre el cierre de Ueno Bank y el colapso de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Video: Ordenan detención de funcionaria de Ueno Casa de Bolsa por presunta destrucción de evidencias

En conversación con medios de comunicación este martes, el fiscal Federico Leguizamón, quien fue asignado a la causa sobre Benítez, dijo que la detenida declaró brevemente, sin explicar por qué intentó destruir los documentos.

La mujer explicó que los documentos que destruyó eran proyectos de resoluciones y de contratos que no habían sido firmados o sellados.

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Documentos mencionan a Santiago Peña

El fiscal agregó que la detenida colaboró ayer con los intervinientes –encabezados por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Jorge Arce– en la oficina de Ueno Casa de Bolsa y volvió a imprimir los documentos que rompió.

Entre estos había correos electrónicos, informes de movimientos de compra y venta de valores, y otras intercomunicaciones entre distintas casas de bolsa. Los documentos mencionan, entre otros, al expresidente Santiago Peña, quien hasta marzo de 2025 fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank.

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El fiscal Leguizamón comentó que la Fiscalía atribuye a Andrea Benítez el presunto delito de frustración a la persecución y ejecución penal, y dijo que una imputación sería emitida en el trascurso del día, además de una solicitud al Juzgado de “las medidas correspondientes”.

Agregó que, a partir de la investigación a Benítez, se investigará también a todas las personas que se hallaban presentes en la oficina de Ueno Casa de Cambios en el momento del hecho.

El fiscal Leguizamón enfatizó que la causa en la que él interviene es una derivación de la investigación principal sobre Ueno Bank y su alcance es el hecho punible ordinario que se atribuye a Benítez.

Hallaron cajas fuertes

Durante el allanamiento a la oficina de Ueno Casa de Bolsa ayer, los intervinientes hallaron dos cajas fuertes, una de ellas a la vista y otra oculta en un baño. La primera fue abierta y la comitiva fiscal incautó documentos de su interior, mientras que la segunda aún no pudo ser abierta.

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La semana pasada, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank, alegando que esa entidad bancaria había perdido solvencia al conceder grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial. La medida llevó a la caída del conglomerado empresarial que integraba el banco, el Grupo Vázquez, y la detención de varios de sus principales directivos.

El pasado viernes, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de la República tras ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional, que le atribuyó la responsabilidad política de la crisis bancaria y laboral que generó la situación en torno a Ueno Bank.

Tanto Ueno Bank como su grupo empresarial vieron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país. El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con un gran número de contratos lucrativos con el Estado paraguayo.

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El Ministerio Público imputó la semana pasada al expresidente Peña y a los directivos de Ueno detenidos por supuesta lesión de confianza y otros delitos.

La Fiscalía argumenta que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.