Congelamiento de fondos en Ueno Bank: más cuarteles de bomberos deben reducir sus operaciones

La retención de fondos provenientes de las colectas ciudadanas a la compañía de Bomberos Voluntarios comienza a afectar la capacidad de respuesta de los bomberos voluntarios en distintas localidades. En Capiatá, la Octava Compañía informó que sus dos ambulancias se encuentran fuera de servicio debido a problemas mecánicos y a inconvenientes relacionados con su cuenta bancaria institucional.

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“La Octava compañía se encuentra actualmente limitada:

Móviles disponibles: AB -87 y el AF 81

Móviles con dificultad mecánica: AM-83 y AM-84

Móvil en el taller: AR -86

La situación relacionada a la cuenta de Ueno Bank y algunos inconvenientes mecánicos afectan algunas de nuestras unidades", refieren.

Compañía XVI de Itá reduce a una guardia para atender emergencia debido a la crisis

La situación también afecta a la XVI Compañía de Bomberos Voluntarios de Itá, que informó que, debido al congelamiento de sus fondos, tuvo que reducir su guardia a un solo móvil operativo para atender las emergencias. La falta de recursos impide realizar las reparaciones necesarias y limita su capacidad de respuesta.

El problema se enmarca en la situación que atraviesa el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, cuyos recursos provenientes de las colectas ciudadanas permanecen retenidos en Ueno Bank. Se trata de unos G. 2.356 millones que los cuarteles necesitan para sostener sus actividades y cubrir gastos operativos.

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Estos fondos permiten pagar combustible, adquirir insumos de primeros auxilios, mantener los vehículos y comprar equipos para combatir incendios forestales, industriales y vehiculares. También se utilizan para atender accidentes de tránsito y otras emergencias que requieren una respuesta inmediata.

Reclaman una solución urgente

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios advierten que la falta de disponibilidad de estos recursos pone en riesgo el funcionamiento de los cuarteles. Según los datos difundidos por la institución, unos 140 cuarteles se encuentran en situación de inoperatividad por la falta de fondos.

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Ante este escenario, los bomberos reclaman al Congreso Nacional una ley de salvataje financiero o una normativa que permita priorizar la devolución del dinero recaudado mediante las colectas. La campaña de este año tenía como meta reunir G. 3.000 millones y contó con aportes ciudadanos a través de terminales POS y códigos QR, además de una auditoría externa para garantizar la transparencia de la recaudación.