Millonarios fondos en riesgo: IPS formaliza denuncia penal contra Ueno Bank y BCP

A través de su Dirección Jurídica encabezada por el abogado Pablo Morínigo, el Instituto de Previsión Social (IPS), formalizó hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público para esclarecer el destino y la administración de los recursos previsionales que quedaron atrapados en Ueno Bank luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el inicio de un proceso de resolución de la entidad financiera del Grupo Vázquez.

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Millones de dólares pertenecientes a los fondos de jubilaciones -principalmente- se encuentran en el centro de una tormenta financiera y judicial que pone bajo la lupa no solo a los directivos del banco caído, sino también a los mecanismos de supervisión y control del Estado bajo el gobierno del expresidente preso Santiago Peña.

La denuncia penal del IPS: Claves jurídicas y delitos investigados

La denuncia presentada esta mañana por el IPS, fue realizada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. En el documento oficial firmado por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, se detallan con precisión los ejes sobre los cuales debe girar la pesquisa del Ministerio Público.

A través de esta denuncia, el IPS exige determinar, con absoluta objetividad e independencia, si durante los procesos de administración, custodia, disponibilidad, transferencia, registro o eventual exclusión de activos y pasivos de Ueno Bank se cometieron hechos punibles, tales como la lesión de confianza y la asociación criminal.

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El escrito judicial aclara que, en esta etapa inicial, no se apunta con nombre y apellido a una persona física determinada para no adjudicar una condena anticipada. Resaltan, sin embargo, que la calificación jurídica exacta y la individualización de los responsables directos deberán surgir estrictamente de las diligencias investigativas, pericias contables y elementos de convicción que acopie la Fiscalía.

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El laberinto financiero: ¿Cuánto dinero del IPS quedó atrapado en Ueno Bank?

Para entender la magnitud del problema, es imperativo examinar los fríos números de la exposición financiera que arrastra la previsional. Según los datos que la Dirección de Inversiones brindó a ABC Color, la cifra global comprometida por el IPS en Ueno Bank asciende a más de USD 516 millones.

Del monto total comprometido en la cartera de Ueno Bank, poco más de US$ 358 millones corresponde a colocaciones estratégicas de reservas técnicas destinadas a garantizar el fondo de jubilaciones y contingencias a largo plazo, mientras que unos US$ 157 millones pertenecen a cuentas operativas corrientes destinadas al normal funcionamiento de la administración, la red sanitaria y el sostenimiento de los servicios de salud.

¿Quiénes deben ser investigados? La lupa sobre Ueno Bank y el BCP

El documento presentado hoy por el representante legal del IPS es sumamente claro al delimitar el universo de actores cuyas conductas deben ser examinadas bajo la lupa de la justicia penal:

Los directivos y administradores de Ueno Bank: gerentes, representantes y administradores que intervinieron de manera directa o indirecta en la recepción, custodia, registración, inversión y la sospechosa disponibilidad o transferencia de los fondos previsionales del IPS. Las autoridades del BCP: funcionarios, autoridades y miembros de los órganos de control y supervisión que hayan incurrido en omisiones, negligencias o decisiones deliberadas en la supervisión, control y autorización del proceso de colocación de los millonarios fondos del IPS en una entidad que demostró una extrema fragilidad financiera.

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“La responsabilidad penal por estos hechos tiene como una de sus consecuencias que los responsables deben responder con su patrimonio personal por las consecuencias de los hechos punibles, en caso de ser hallados culpables. Esto es diferente a otros tipos de denuncias, en las que normalmente paga la institución que representan”, manifestó Pablo Morínigo sobre las implicancias de la denuncia.

Esto significa que, si la justicia penal logra comprobar la existencia de dolo, negligencia grave o actos dolosos de vaciamiento y mala gestión, los administradores involucrados podrían enfrentar embargos e incautaciones de sus bienes particulares, separando la responsabilidad institucional de la culpa individual.

Aunque el IPS deja abierta la puerta para que la investigación alcance a intermediarios, empresas vinculadas o terceros que, mediante actos u omisiones, hayan participado en maniobras penalmente relevantes que perjudiquen el patrimonio de los asegurados, el documento presentado ante el Ministerio Público no menciona a los miembros del Consejo de Administración, gerentes o directores del seguro social que pudieran estar involucrados.

Aportantes de IPS exigen destitución y cárcel para miembros del Consejo de IPS

La molestia ciudadana apunta directamente al poder interno del IPS, a Jorge Brítez y los consejeros que permitieron desproteger los ahorros de toda una vida. Desde la semana pasada, los asegurados y jubilados levantan la voz para exigir que la totalidad del Consejo de Administración sean destituidos y pagan penalmente por sus acciones.

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El Consejo de Administración del IPS, bajo la presidencia de Brítez (quien asumió el cargo en agosto de 2023 designado por el gobierno de Santiago Peña), estuvo compuesto por:

Para los trabajadores y jubilados del IPS, estos son los principales responsables de aprobar las normativas internas, las operaciones financieras y las compras masivas de bonos y certificados de depósito de ahorro (CDA) que elevaron drásticamente la exposición del IPS en Ueno Bank.