Itaipú: Ejecutivo echa a dos consejeros y acepta la renuncia de otros dos, en plena crisis de Ueno

Los decretos 7215 y 7216, ambos fechados el 10 de noviembre de 2026 y refrendados por el ministro de Relaciones Exteriores, dejan sin cuatro de sus integrantes a la representación paraguaya en el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional.

El Decreto 7215 acepta las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga, presentadas el 6 de noviembre. Ambos habían sido nominados por el Decreto 245 del 5 de setiembre de 2023.

El Decreto 7216, en cambio, no habla de renuncias, sino que “da por terminadas” las funciones de Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez y de Carlos Fernández Valdovinos. A ellos los habían designados por los decretos 2499 (10 de setiembre de 2024) y 5851 (24 de abril de 2026).

Ninguno de los dos documentos explica los motivos. Solo citan la facultad constitucional del Ejecutivo para dirigir la administración general del país y el Tratado de Itaipú, aprobado por Ley 389/1973. Tampoco mencionan a Ueno Bank ni designan reemplazos.

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Quiénes son los cuatro

Roberto Moreno Rodríguez, exasesor jurídico de la Presidencia, hombre de confianza de Santiago Peña, firmó su renuncia el viernes 6, según informó ABC el lunes 9. En su nota puso a disposición la representación que se le había encomendado.

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Javier Giménez García de Zúñiga fue ministro de Industria y Comercio y pasó luego a la jefatura de Gabinete.

Carlos Fernández Valdovinos fue ministro de Economía, cargo que dejó el 31 de marzo de 2026. En tanto que Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez se desempeñó como ministra de Obras Públicas y Comunicaciones hasta la destitución vía juicio político, de Santiago Peña.

En 2023, Peña los había incluido en el Consejo por sus cargos de gobierno y con el compromiso de no cobrar un guaraní extra. Eso cambió con el tiempo: Giménez fue renominado por el Decreto 5556 (febrero de 2026) y Fernández Valdovinos por el 5851. Según aclaró Itaipú el 11 de mayo, ambos pasaron a cobrar sus honorarios de consejeros, que rondan los G. 119 millones mensuales. Moreno y Centurión seguían percibiendo solo el sueldo de sus ministerios.

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Presión por Ueno

Las salidas se producen días después de que el senador Gustavo Leite (ANR-HC) reclamara una “barrida total” de consejeros cercanos a Peña. Nombró a Moreno, Fernández Valdovinos y Centurión y pidió cambios “cuanto antes”.

Leite también reclamó la salida del director financiero de Itaipú, Rafael Lara, a quien señaló como el funcionario que depositó dinero de la binacional en Ueno Bank. Itaipú tenía allí US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones, según dio a conocer la entidad.

El banco fue intervenido el martes 3 de noviembre.

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Cómo queda el Consejo

El sitio web de Itaipú, que todavía no refleja los cambios, lista seis consejeros del lado paraguayo: Miguel Báez, Félix Sosa, Centurión, Fernández Valdovinos, Giménez y Moreno. A ellos se suma Rubén Ramírez Lezcano, como representante de la Cancillería.

Con los decretos, quedan Báez, que asumió en agosto en reemplazo de Héctor Richer; Sosa, quien volvió a la presidencia de la ANDE, y el canciller, Ramírez Lezcano. Todavía no se sabe quiénes reemplazarán a los consejeros salientes.