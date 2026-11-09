Senado presta acuerdo para Schreiner y Rivarola en el BCP y prometen fortalecer los controles

La Cámara de Senadores prestó este lunes el acuerdo constitucional a Jorge Luis Schreiner Marengo para asumir la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP), en sustitución de Carlos Carvallo, quien fue procesado por lesión de confianza y otros delitos derivados de la intervención a Ueno Bank y cumple prisión preventiva.

Schreiner obtuvo 31 votos a favor, uno en contra, de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), y una abstención de Celeste Amarilla (PLRA).

Por su parte, Fernando Rivarola consiguió el acuerdo constitucional por unanimidad, con los 33 senadores presentes en sala.

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En la sesión extraordinaria del Senado se cuestionó la actuación de los anteriores responsables de la banca matriz, las advertencias sobre el crecimiento, la situación financiera de Ueno Bank y las exigencias de recuperar la confianza de los ahorristas.

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Senadores de la oposición y de la disidencia colorada felicitaron especialmente a Rivarola por haber impulsado las alertas que derivaron en el actual escenario de intervención y resolución bancaria. Le pidieron mantener su independencia, actuar con integridad y no ceder ante eventuales presiones políticas o económicas.

En contrapartida, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el oficialista Derlis Maidana señalaron que alertar sobre las irregularidades era parte de las responsabilidades que le correspondían como funcionario de la Superintendencia de Bancos.

Schreiner admite que se llegó tarde y cuestiona falta de independencia del BCP

Durante su intervención ante el pleno, Schreiner reconoció que la respuesta de las autoridades llegó tarde frente a la situación de Ueno Bank.

Acá hubo un problema de no decirle no al poder de turno, eso faltó al Banco Central, así de sencillo es. Jorge Luis Schreiner Marengo

El economista sostuvo que el crecimiento de la entidad financiera presentó características que le recordaron a un esquema Ponzi y cuestionó que no se hayan tomado decisiones oportunas para evitar que la situación llegara a este punto.

“Es el típico diseño de Ponzi”, expresó, al referirse a la forma en que, según su análisis, se desarrolló el negocio financiero. Aclaró que no podía calificar a sus responsables de estafadores hasta que la Fiscalía lo demostrara.

También cuestionó que una entidad bancaria utilizara actividades promocionales y deportivas para construir una imagen de prestigio, algo que consideró ajeno a las prácticas habituales de una institución bancaria seria.

Schreiner consideró que la prioridad inmediata debe ser resolver la situación de los depositantes y evitar que el problema se extienda al resto de la economía. “El punto central acá es que se llegó muy tarde”, insistió.

El nuevo presidente del BCP también planteó recuperar la credibilidad de la institución, que, según dijo, se construye durante años de comportamiento correcto, pero puede perderse rápidamente por decisiones equivocadas. “Recuperar la credibilidad del Banco Central nos va a llevar un buen tiempo”, advirtió.

Dudas sobre sus antecedentes judiciales y posibles conflictos de intereses

La nominación de Schreiner también generó preguntas de la senadora Yolanda Paredes (CN) y sus colegas Rafael Filizzola (PDP) y Walter Kobylanski (ExCruzada Nacional), quienes le consultaron sobre sus antecedentes judiciales y sus vinculaciones empresariales.

Paredes recordó que el economista estuvo involucrado en procesos judiciales relacionados con el auxilio financiero al Banco Nacional de Trabajadores y el Banco Oriental. Le pidió aclarar las circunstancias de la causa por lesión de confianza que, según explicó, terminó por prescripción.

La senadora sostuvo que la ciudadanía necesita garantías sobre la idoneidad de quien asumirá la conducción de la banca matriz. “Tenemos una responsabilidad moral, ética muy grande con toda la ciudadanía y ningún candidato debe tener la más mínima duda en cuanto a su idoneidad para el ejercicio del cargo”, manifestó.

Schreiner respondió que no tiene causas judiciales pendientes y explicó que el proceso relacionado con el Banco Oriental llegó a juicio oral, pero terminó por prescripción, luego de que el tribunal hiciera lugar al planteamiento de sus abogados.

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Aseguró que los créditos otorgados por el Banco Central contaban con garantías hipotecarias suficientes y que la entidad recuperó posteriormente el dinero.

En cuanto a sus actividades empresariales, explicó su participación en las firmas Alcy y Contel. Sobre esta última, reconoció que continúa vinculado desde 2019 y se comprometió a cortar cualquier actividad de la empresa con el BCP. “Si eso existe, le aseguro, señor senador, que va a cortarse”, respondió ante las consultas sobre posibles conflictos de intereses.

También cuestionó las denominadas puertas giratorias entre el sector privado y las autoridades regulatorias. Propuso revisar las reglas que permiten pasar de cargos en el Banco Central a entidades financieras privadas y planteó tomar como referencia el modelo chileno, que contempla un periodo de espera.

Rivarola recibió felicitaciones por sus alertas sobre Ueno Bank

A diferencia de las preguntas dirigidas a Schreiner, la presentación de Fernando Rivarola fue reconocido por legisladores opositores y colorados disidentes. El economista, quien se desempeñó como gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos entre 2024 y 2026, fue destacado por su participación en las alertas que terminaron exponiendo la situación de la entidad financiera.

La senadora Yolanda Paredes fue una de las primeras en reconocer su actuación. “Realmente, no tengo ningún cuestionamiento con relación al señor Rivarola. Es más, le agradezco por su trabajo anterior que nos ha servido evidentemente de plataforma para lograr los objetivos”, expresó.

La legisladora consideró que su designación representa una oportunidad para recuperar la institucionalidad del Banco Central y estabilizar el sistema financiero.

El senador Rafael Filizzola (PDP) también lo felicitó por su actuación, a la que calificó de valiente, y solicitó conocer la hoja de ruta que implementará el nuevo Directorio.

Eduardo Nakayama (PLRA), por su parte, destacó su desempeño y manifestó que espera que, una vez incorporado al Directorio, pueda identificar quiénes ejercieron presiones y quiénes impidieron que los controles funcionaran adecuadamente. También preguntó qué responsabilidad tuvieron las calificadoras de riesgo en el escenario que derivó en la situación actual.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) se sumó a los reconocimientos y destacó la preparación académica del joven economista. “Tenemos que levantarle un monumento porque ha hecho con claridad su trabajo”, recordó que había escuchado decir a una periodista, en alusión a Mabel Rehnfeldt al referirse a Rivarola.

Sin embargo, el propio nominado evitó atribuirse méritos individuales y sostuvo que simplemente cumplió con sus obligaciones. “Acá no hubo nada más que un funcionario que hizo lo que tenía que hacer”, manifestó.

Rivarola reconoció que recibió presiones, pero pidió cautela

Rivarola respondió a los senadores sobre las presiones que pudo haber recibido durante su gestión en la Superintendencia de Bancos. Confirmó que existieron, aunque aclaró que es necesario contar con documentación y elementos suficientes antes de realizar denuncias públicas.

Claro que hubo presiones, pero es difícil e irresponsable salir a denunciar presiones, pues las presiones son muy difíciles de documentar. Fernando Rivarola.

Explicó que el memorando que se convirtió en una de las piezas centrales de las alertas fue remitido mediante correos institucionales cuando todavía cumplía funciones en el Banco Central.

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Detalló que el 9 de julio se trató en el Directorio la resolución que dispuso su traslado a la Agencia Financiera de Desarrollo y que fue notificado el 10 de julio. En ese contexto, comunicó a su superior y a su reemplazante las circunstancias que había encontrado, junto con sus recomendaciones.

También aclaró que, cuando anteriormente había manifestado que no recibió presiones, se refería al proceso de aprobación de la fusión bancaria, en el cual él no tenía la facultad de tomar la decisión final. “Quien tomaba la decisión de aprobar la fusión, con las concesiones que se hayan hecho, fue el Directorio del Banco Central en ese entonces”, explicó.

Esperanza Martínez exige investigar la cadena de responsabilidades

La senadora Esperanza Martínez (PPC) planteó que la recuperación del sistema financiero no puede limitarse a resolver la situación de los depositantes. Exigió identificar a los responsables de las decisiones que permitieron el crecimiento y la situación de la entidad.

Pidió a Schreiner trabajar coordinadamente con el Ministerio Público y promover investigaciones internas en el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. “Necesitamos integridad. Necesitamos independencia de cualquier poder fáctico (...) y necesitamos valor para tomar decisiones”, expresó.

Martínez pidió priorizar tres líneas de investigación: identificar a los responsables dentro del Banco Central y la Superintendencia de Bancos; determinar qué instituciones públicas inyectaron recursos a la entidad en los días previos al estallido del escándalo; y establecer quiénes retiraron sus depósitos antes de que se conociera la situación.

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La legisladora también reclamó investigar a las empresas y entidades financieras que participaron en las operaciones y determinar si existieron complicidades. “Acá hubo un sistema que se organizó con complicidad de estas instituciones y necesitamos saber esos cómplices en este sistema”, afirmó.

Además, cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público y reclamó que no haya impunidad. “No puede ser que se queden impunes”, insistió.

El senador Ignacio Iramain (independiente) también advirtió sobre la necesidad de investigar las conexiones de la estructura que, según sus expresiones, se habría apoderado del Banco Central.

Una estructura mafiosa se apoderó del Banco Central y tenemos que ver perfectamente bien todas sus conexiones. Ignacio Iramain (independiente).

Pidió que Schreiner garantice la continuidad de las investigaciones y que los responsables sean identificados.

Los compromisos de Schreiner: investigaciones, independencia y reformas

Ante los legisladores, Schreiner expuso varios compromisos que marcarán su eventual gestión al frente del BCP. En primer lugar, sostuvo que la prioridad será atender la situación de los depositantes y avanzar en el proceso de resolución de la entidad intervenida.

Utilizó una comparación para explicar que primero se debe controlar la emergencia y luego investigar sus causas. “¿Usted cree que un bombero pregunta quién provocó el incendio? Usted apaga el incendio, después hace la investigación”, expresó.

Sobre la investigación de la Contraloría General de la República, Schreiner manifestó sus dudas acerca de la capacidad técnica del organismo para comprender y evaluar las decisiones regulatorias de la Superintendencia de Bancos.

Sostuvo que la Contraloría puede controlar la gestión administrativa del BCP, pero distinguió esa función de las atribuciones técnicas y regulatorias de la Superintendencia.

También planteó revisar la política cambiaria y cuestionó que se haya utilizado el argumento del libre mercado para justificar la falta de intervención ante movimientos bruscos del tipo de cambio.

Rivarola promete resolver el problema de los ahorristas

Por su parte, Rivarola comprometió su gestión a trabajar en la solución de la situación de los depositantes y en la modernización de los mecanismos de supervisión bancaria.

Explicó que el proceso inmediato debe concentrarse en el desembolso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y en proporcionar al equipo interventor las herramientas necesarias para elaborar el denominado balance de exclusión.

Este procedimiento permitirá identificar los activos y pasivos que pueden conformar una unidad de negocio transferible a otra entidad financiera o a un eventual comprador. Advirtió que determinar el valor real de los activos será uno de los mayores desafíos y que será necesaria una auditoría forense de máxima calidad.

Rivarola también advirtió que las consecuencias más importantes podrían extenderse al mercado de valores y no limitarse al sistema bancario.

Respecto a las reformas, señaló que el proceso de resolución debe ser seguido por una revisión de la Carta Orgánica y de los mecanismos institucionales que permitieron las falencias de supervisión. “Primero abocarnos a lo crítico, luego abocarnos a que esto no vuelva a suceder”, resumió.

Schreiner cuestiona a las calificadoras y advierte sobre el grado de inversión

Otro de los momentos destacados de la audiencia fue cuando Schreiner respondió sobre el papel de las calificadoras de riesgo y su relación con el sistema financiero paraguayo. El economista reconoció que tuvo una vinculación profesional con una calificadora, a la que prestaba servicios de revisión de informes y proyectos de calificación.

Aseguró que sus observaciones advertían sobre riesgos, estructuras empresariales y operaciones que consideraba cuestionables. También cuestionó el modelo en el que las propias empresas calificadas pagan por sus evaluaciones, porque puede generar incentivos para evitar calificaciones negativas. “De alguna forma tenemos que hacer que la calificación sea pública”, sostuvo.

Además, lanzó una crítica al uso del grado de inversión como herramienta de promoción del país.

Usamos grado de inversión como un spot publicitario, pero no es el concepto que yo comparto profesionalmente. Jorge Luis Schreiner Marengo.

Diferenció el riesgo soberano del riesgo país y cuestionó que Paraguay pueda considerarse un destino de grado de inversión sin resolver problemas estructurales relacionados con la administración de justicia, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad.

Los senadores exigen integridad y que no se repitan las fallas

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) respaldó la designación de Schreiner y sostuvo que su voto no representa un cheque en blanco. “Mi respaldo, señor doctor Schreiner, no es concederle un cheque en blanco”, manifestó.

Pidió independencia técnica, autoridad moral y transparencia, además de exigir que el Banco Central actúe sin privilegios ni presiones políticas o económicas. También instó a que los funcionarios de la institución no permanezcan indiferentes ante la situación de los ahorristas. “Que no duerman los funcionarios del Banco Central”, reclamó.