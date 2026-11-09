Atome rechaza haber incumplido con la ANDE y aclara que su aviso de arbitraje es contra el Estado

En un comunicado fechado el 9 de noviembre, Atome felicitó al Ing. Félix Sosa por su retorno a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La empresa valoró su conocimiento del proyecto y su participación en él desde 2021 como “una oportunidad para retomar un diálogo constructivo”.

La cordialidad duró poco en el escrito, dado que Atome expresó su “sorpresa” por las declaraciones que Sosa dio al asumir, en las que sugirió que la firma incumplió sus obligaciones. En su conferencia de prensa, el titular de la ANDE había sostenido que “ellos fueron los que no cumplieron con la ANDE” y descartó cualquier fundamento para reclamos o arbitrajes internacionales.

La empresa, por su parte, rechazó esa lectura a través del comunicado. Sostiene que no refleja el trabajo técnico e institucional que ambas partes mantuvieron desde 2021 para el proyecto industrial de Villeta. Dice que desde el inicio actuó de buena fe para adecuar el suministro eléctrico a los requisitos de sus financiadores internacionales, entre ellos la IFC, del Grupo Banco Mundial, y BID Invest.

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Pedir cambios, dice Atome, no es incumplir

Según el comunicado, el Contrato de Compraventa de Energía (PPA) de 2022 fue objeto de conversaciones continuas sobre tres condiciones que los bancos consideran esenciales: el plazo contractual, la previsibilidad tarifaria y la seguridad jurídica.

Atome afirma que presentó sus solicitudes “en tiempo y forma”, por los canales oficiales y en ejercicio del derecho de petición del artículo 40 de la Constitución Nacional. Agrega que pedir modificaciones contractuales de manera transparente “no constituye, por sí misma, un incumplimiento”.

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Para destrabar la situación, la compañía propuso suspender temporalmente los plazos del PPA. Al no haber acuerdo, notificó la terminación del contrato, con efecto a fines de 2026, aunque dice mantener la disposición de firmar un nuevo PPA “de mutuo acuerdo” que haga viable la inversión.

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Arbitraje es contra el Estado, no contra la ANDE

Atome también salió a aclarar un punto que, según su lectura, se ha malinterpretado. Dice que no ha iniciado un arbitraje contractual contra la ANDE. Lo que hizo, el 17 de setiembre de 2026, fue que Atome PLC notificara a la República del Paraguay una controversia en materia de inversiones y su intención de recurrir al arbitraje, al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay.

El reclamo, de acuerdo con la empresa, se refiere a acciones y omisiones que atribuye al Estado. Menciona la derogación de los decretos presidenciales de Santiago Peña, que daban certeza al suministro eléctrico y el retiro del compromiso de firmar un nuevo PPA apto para obtener financiamiento internacional. Añade que tanto el Estado como Sosa conocían esas circunstancias “plenamente”.

La notificación abrió un período obligatorio de consultas para buscar una solución amistosa antes de cualquier procedimiento arbitral, sostiene. Atome insiste en que hay que distinguir esa etapa de una demanda, que, subraya, no fue presentada. La Procuraduría General había dicho lo mismo el día de la notificación. El plazo de tres meses vence a mediados de diciembre.

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Lo que había dicho la ANDE

El comunicado choca con la postura que la empresa estatal sostuvo en los últimos meses. En setiembre, Sosa afirmó que existía un contrato vigente, firmado el 3 de mayo de 2022 bajo el Pliego de Tarifas N.° 21, y que cualquier conflicto debe dirimirse en los tribunales paraguayos. Sobre los decretos de tarifas para industrias convergentes, fue categórico: “no se firmó absolutamente nada” en la ANDE.

Vale recordar que el propio Sosa suscribió ese contrato como presidente de la ANDE, junto con James Spalding y Juan Dalceggio por Atome. El documento rigía hasta el 31 de diciembre de 2032 y fijaba la tarifa de la Categoría 620 de Muy Alta Tensión, con adecuación obligatoria a cualquier cambio del pliego.

El sucesor de Sosa, Miguel Báez, había dicho el 21 de setiembre ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que en Villeta, Atome “no tiene nada construido”. Informó que la empresa presentó tres adendas que corrieron el inicio de operaciones hasta el 1 de enero de 2027 y que en agosto pidió postergarlo hasta 2029. La ANDE ya había respondido el 26 de junio que no era factible modificar las condiciones del contrato original.

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La empresa cerró su comunicado con un mensaje conciliador. Dice mantener “sus puertas abiertas” para trabajar con la ANDE y el Gobierno en una solución “equilibrada, técnicamente sólida, viable y financiable”.

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) vincula la salida de Sosa en julio con su negativa a firmar una tarifa fija por 15 años para Atome, versión que el Gobierno negó en su momento. Al asumir, Sosa contó que el presidente Pedro Alliana, entonces vicepresidente, respaldó su postura de no firmar acuerdos que perjudicaran a la estatal.

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Primo del destituido Santiago Peña

Juan Pablo Nogués Peña, gerente de proyectos de Atome, afinales de setiembre de este año admitió a ABC que era primo hermano del entonces presidente Santiago Peña. A la vez, representaba al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por decreto de Peña, cuando el MIC preparó, y Peña firmó, los decretos que Atome había pedido.

El exmandatario en su momento, también admitió el parentesco con el gerente de Atome, la empresa que para entonces ya amenzaba con demandar al Estado paraguayo tras no haber conseguido el acuerdo tarifario con ANDE que pretendía.